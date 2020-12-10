Пса из Атырау, ставшего жертвой живодера, увезли в США

Атырау. 9 декабря. Kazakhstan Today - Пса из Атырау, ставшего известным на всю страну, после того, как появилось видео, на котором его душили дверцей холодильника, новая хозяйка увезла в США, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщили волонтеры в паблике help_animals_atyrau.





Все помнят случай с Лаки, когда его душили дверцей холодильника? Вот и все, наш Лаки улетел в новый дом. Огромное спасибо волонтерам группы за спасение песика и всем тем, кто переживал за нашего счастливчика. Спасибо Джоршуа за помощь в перевозке, спасибо новой хозяйке Элин за такую прекрасную возможность. Мы будем скучать. Пусть каждому хвостику так повезет", - написали волонтеры.

Напомним , в конце мая в Атырау задержали двух живодеров, учинивших расправу над собаками. В соцсетях появилось видео, на котором живодер жестоко обращается с собакой. Сначала он душит ее руками, а потом и вовсе дверью холодильника.

3 июля департамент полиции Атырауской области прекратил уголовное дело в отношении жителя Еркинкалы, душившего собаку дверцей холодильника, а 24 июля уголовное дело было вновь возобновлено

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