В Атырау живодёр остался безнаказанным

Атырау. 3 июля. Kazakhstan Today - Департаментом полиции Атырауской области прекращено уголовное дело в отношении жителя Еркинкалы, душившего собаку дверцей холодильника , передает Kazakhstan Today.

Жестокие кадры видео, попавшего в соцсети, вызвали общественный резонанс, после чего мучитель животного в тех же соцсетях покаялся в содеянном.

3 июня ветеринарная клиника дала заключение, что телесных повреждений у собаки не обнаружено. Была назначена вторая экспертиза, и 5 июня другая ветеринарная клиника дала такое же заключение. На основании этого уголовное дело прекращено", - сообщила пресс-служба департамента полиции.

По информации портала " Ак Жайык ", с начала года в Атырауской области по статье УК РК "Жестокое обращение с животными" возбуждено 7 уголовных дел.

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