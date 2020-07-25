В Атырауской области возобновили уголовное дело по факту издевательства над собакой

Юрист Жангельды Сулейманов на своей странице Facebook рассказал, что ему удалось обжаловать решение суда по этому делу. По словам специалиста, ранее уголовное дело было прекращено - "якобы нет вреда собаке. Это как нет вреда, если собаку душили дверцей холодильника?"
3 июля юрист подал жалобу в Генеральную прокуратуру об отмене прекращения дела и его возобновлении. Генеральная прокуратура обращение перенаправило в прокуратуру Атырау.
И вот сегодня я получил письмо о том, что прекращение отменили и опять возобновили уголовное дело в отношении садиста. Надеюсь, в этот раз его привлекут к уголовной ответственности", - написал Сулейманов.
Ранее сообщалось, что житель Атырау с особой жестокостью задушил собаку. Позднее стало известно о прекращении уголовного дела.
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