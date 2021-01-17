Искалеченного пса из Атырау, которого протащили по асфальту привязанным к машине, заберут в Алматы

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Атырау. 16 января. Kazakhstan Today - Собака, которую 7 января хозяин-живодёр волоком на скорости тащил по проспекту Азаттык, привязав к своей машине, получила тяжёлые травмы, но осталась жива. В скором времени ее заберет в Алматы новая хозяйка, передает Kazakhstan Today.
Сейчас пострадавший пес находится под опекой волонтёров, пишет atpress.kz.
Сегодня седьмой день лечения нашего Батыра, он получает необходимую медицинскую помощь. Сейчас он уже немного окреп. Если раньше он боялся и даже не мог стоять толком, то сейчас он уже ходит на четырех лапах и виляет хвостиком", - рассказала руководитель волонтерской организации "Доброе сердце Атырау" Венера Манасова.
По ее словам, Батыра ожидают в Алматы, новая хозяйка уже ждет его.
Благодаря неравнодушным людям удалось собрать 800 тысяч тенге, мы закрыли долги в ветеринарной клинике, закупили необходимые продукты и лекарства", - добавила волонтер.
Напомним, вечером 7 января водитель автомобиля привязал собаку к своей машине и волок её по проспекту Азаттык в Атырау. В департаменте полиции проинформировали, что живодер-водитель уже задержан. В его отношении начато досудебное расследование по статье УК РК "Жестокое обращение с животными".
Ранее сообщалось, что в конце мая 2020 года в городе задержали двух живодеров, учинивших расправу над собаками. В соцсетях появилось видео, на котором живодер душит собаку руками, а потом дверью холодильника. Позже стало известно, что пострадавшего пса новая хозяйка увезла в США.
В Казахстане за жестокость по отношению к животным могут ввести наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.
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