Искалеченного пса из Атырау, которого протащили по асфальту привязанным к машине, заберут в Алматы

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Атырау. 16 января. Kazakhstan Today - Собака, которую 7 января хозяин-живодёр волоком на скорости тащил по проспекту Азаттык, привязав к своей машине, получила тяжёлые травмы, но осталась жива. В скором времени ее заберет в Алматы новая хозяйка, передает Kazakhstan Today.

Сейчас пострадавший пес находится под опекой волонтёров, пишет atpress.kz.

Сегодня седьмой день лечения нашего Батыра, он получает необходимую медицинскую помощь. Сейчас он уже немного окреп. Если раньше он боялся и даже не мог стоять толком, то сейчас он уже ходит на четырех лапах и виляет хвостиком", - рассказала руководитель волонтерской организации "Доброе сердце Атырау" Венера Манасова.

По ее словам, Батыра ожидают в Алматы, новая хозяйка уже ждет его.









Благодаря неравнодушным людям удалось собрать 800 тысяч тенге, мы закрыли долги в ветеринарной клинике, закупили необходимые продукты и лекарства", - добавила волонтер.

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