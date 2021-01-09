В Атырау задержали очередного живодера, привязавшего собаку к машине

Атырау. 8 декабря. Kazakhstan Today - В Атырау проводят расследование по факту жестокого обращения с собакой, передает Kazakhstan Today.

Управление полиции города Атырау! Прошу разобраться с данным случаем жестокого обращения с животным и дать полный ответ общественности по результатам проверки! Время и дата происшествия указана на видео. После остановки автомобиля, пассажир загрузил собаку (кажется, уже мертвую) в багажник, и они уехали, молча, без объяснения причин случившегося", - написала жительница Атырау Гульсим Сабирова на своей странице в Фейсбук.

По словам очевидицы, видео снято вечером 7 января. Водитель автомобиля привязал собаку к своей машине и волок её по проспекту Азаттык в Атырау.

В департаменте полиции проинформировали, что живодер-водитель уже задержан. В его отношении начато досудебное расследование по статье УК РК "Жестокое обращение с животными".





Это не первый случай ужасающей жестокости в отношении животных в Атырау.

Непонятна неоправданная жестокость к животным со стороны людей. Практически ежедневно в социальных сетях публикуются немыслимые факты жестокости к животным. Удушение лебедя, побитый тюлень, издевательство над собаками - и таких фактов много. Законодательство необходимо ужесточать", - подчеркнул глава ведомства. Мирзагалиев рассказал, что министерством разработан законопроект об ответственном обращении с животными, который находится на рассмотрении мажилиса парламента РК. "В целях искоренения участившихся фактов варварского отношения к животным при поддержке депутатов, зоозащитников разработан законопроект об ответственном обращении с животными. Он направлен на формирование ответственного владения животными и гуманного обращения с ними, установление общих и специальных требований при обращении с животными различных категорий, защиты животных от жестокого обращения", - озвучил министр.

По его словам, ответственность за жестокое обращение с животными или любые нарушения будут предусмотрены в сопутствующем законе. Так, к примеру, министерством предложено ввести наказание в виде штрафа до 5,8 млн тенге либо ограничения свободы на срок до двух лет. Законопроект направлен в мажилис.

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