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В Алматинской области живодеры продавали живых волков на чучела и коврики: заведено уголовное дело

12.02.2021 8803
В Алматинской области живодеры продавали живых волков на чучела и коврики: заведено уголовное дело
Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - По факту изготовления чучел и занятия таксидермической деятельностью в частном доме в Алматинской области возбуждено уголовное дело, передает Kazakhstan Today.
 
В Министерстве экологии рассказали, что после того, как зоозащитница Евгения Калиниченко опубликовала кадры с места содержания и продажи волков, специалисты Алматинской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира выехали на место. Также туда отправились сотрудники полиции области и РГКП "ПО "Охотзоопром", сообщает Tengrinews.kz.
 

По факту изготовления чучел и занятия таксидермической деятельностью в частном доме возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса ("Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных"). В настоящее время по данному делу расследование не завершено", - пояснили в Минэкологии.

 
В ведомстве отметили, что со стороны специалистов Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира будет оказываться всесторонняя методическая и консультативная помощь для принятия процессуального решения. 
 
Как сообщалось ранее, зоозащитники Алматинской области обнаружили вопиющие факты жестокого обращения с животными. На этот раз живодеры издевались не над кошками и собаками, а над волками. Тревогу забила Евгения Калисниченко. Она обнаружила объявление о продаже волчат таксидермистам (изготовителям чучел животных. - Прим. агентства). Продавцы предлагали живых волков или шкуры уже мертвых животных на коврики. 
 

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