В Байконыре неизвестные травят домашних животных

БАЙКОНЫР. 2 АПРЕЛЯ - Ветеринары Байконыра сообщают о том, что в городе участились случаи отравления домашних и беспризорных животных. Специалисты не исключают их намеренное отравление, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Просим обратить внимание на реальную угрозу жизни и здоровью ваших питомцев. В последнее время в ГБУ "Горветстанция" участились случаи поступления домашних и безнадзорных собак в тяжелом состоянии с признаками отравлений ядами: крысиным ядом и тубазидом. Большинство таких случаев заканчиваются летальным исходом", - сообщили в Городской ветстанции.

Специалисты подчеркнули, что немедленное начало лечения животного с признаками отравления повышает его шансы на выживание.

Также ветеринары призывают жителей города сообщать в правоохранительные органы о подозрительных людях, раскладывающих приманки, а также о каждом известном случае отравления животных.

Крысиный яд разрушает свёртывающую систему крови и ведёт к смерти от внутреннего кровотечения. Обычно первые признаки отравления (кровоточивость и другие) проявляются не ранее чем через 2-7 дней после отравления, при постепенном истощении запасов факторов свертывания крови. В течение этого периода яд медленно накапливается в организме. Для оказания помощи животному, отравленному крысиным ядом, требуется кровь донора.

Второй препарат, используемый догхантерами, - тубазид, действует на животных как яд. Симптомы отравления животного: потеря координации, слабость или возбуждение, животное не может стоять, рвота, сильное слюноотделение, судорожные сокращения мышц; повышение температуры.

Признаки отравления проявляются через 30 минут - 2 часа после попадания яда в организм. Лечение должно быть начато немедленно. В мышцу животного рекомендуют ввести 4 ампулы раствора витамина В6 и срочно доставить к ветеринарному врачу.

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