Администрация президента подключилась к обсуждению законопроекта об ответственном обращении с животными

НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили об обсуждении законопроекта " Об ответственном обращении с животными ", прошедшем по инициативе администрации президента, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мероприятии приняли участие зоозащитники, представители Администрации президента РК, депутаты мажилиса парламента РК, канцелярии премьер-министра РК и других государственных органов.

Это поручение главы государства и оно находится на особом контроле Администрации президента. Наша задача - выполнить поручение в срок и качественно, чтобы на выходе получить всесторонне проработанный и эффективно работающий закон", - отметил заместитель заведующего отделом стратегического планирования администрации президента Олжас Жораев.

В ходе совещания были детально рассмотрены спорные нормы законопроекта, обсужден статус животных и меры по их защите. Кроме того, речь шла и о реализации сопутствующего законопроекта. Депутаты мажилиса парламента Елдос Абаканов и Вера Ким выразили готовность тесно взаимодействовать с министерством, госорганами и зоозащитниками для своевременного принятия закона. По итогам обсуждения было рекомендовано провести совместную работу по основному и сопутствующему законопроектам в рамках рабочей группы в мажилисе парламента РК, с учетом мнения гражданского сектора и заинтересованных государственных органов, сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Напомним, Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК совместно с зоозащитниками, общественниками разработан законопроект " Об ответственном обращении с животными ". Документ содержит нормы, которые призваны способствовать формированию ответственного владения животными и гуманного обращения с ними.

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