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Казахстанцы предложили строить приюты для бродячих животных на средства, выделяемые на их уничтожение

13.03.2021 14851
Казахстанцы предложили строить приюты для бродячих животных на средства, выделяемые на их уничтожение
Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - На онлайн-платформе otinish.kz опубликована петиция, в которой предлагается направить средства, ежегодно выделяемые государством на уничтожение бродячих животных, на заботу о них, передает Kazakhstan Today.
 

Обращаюсь ко всем неравнодушным, в первую очередь к мажилису парламента Республики Казахстан и президенту Касым-Жомарту Токаеву. Неоднократно сталкивалась с объявлениями на сайте государственных закупок об уничтожении бродячих собак и кошек. Выделяются при этом немалые деньги. На выделенные деньги ведь можно построить приюты для бездомных животных. Для Республики Казахстан будет большим плюсом, если ввести закон "О защите прав животных" и уголовное наказание за нанесение вреда животным, в том числе бездомным. Судя по логике того, кто выставляет подобные лоты в госзакупках, давайте тогда и людей без определенного места жительства тоже отстреливать. Или животные не имеют права на существование? Давайте будем равняться на США и Европейские страны, где давно уже принят закон "О защите прав животных", - сказано в петиции.

 
На момент публикации петицию подписали всего 564 человека, несмотря на то, что опубликована она была два месяца назад. 
 
На наш взгляд, петиция содержит рациональное предложение и заслуживает большего внимания со стороны казахстанцев.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане за жестокость по отношению к животным могут ввести наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет. Практически ежедневно в социальных сетях публикуются немыслимые факты жестокости к животным. Как сообщил глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев,  уже разработан законопроект об ответственном обращении с животными, который находится на рассмотрении мажилиса парламента РК. Ответственность за жестокое обращение с животными или любые нарушения будут предусмотрены в сопутствующем законе. Так, к примеру, министерством предложено ввести наказание в виде штрафа до 5,8 млн тенге либо ограничения свободы на срок до двух лет.
 

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