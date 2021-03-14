Казахстанцы предложили строить приюты для бродячих животных на средства, выделяемые на их уничтожение

Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - На онлайн-платформе otinish.kz опубликована петиция, в которой предлагается направить средства, ежегодно выделяемые государством на уничтожение бродячих животных, на заботу о них, передает Kazakhstan Today.

Обращаюсь ко всем неравнодушным, в первую очередь к мажилису парламента Республики Казахстан и президенту Касым-Жомарту Токаеву. Неоднократно сталкивалась с объявлениями на сайте государственных закупок об уничтожении бродячих собак и кошек. Выделяются при этом немалые деньги. На выделенные деньги ведь можно построить приюты для бездомных животных. Для Республики Казахстан будет большим плюсом, если ввести закон "О защите прав животных" и уголовное наказание за нанесение вреда животным, в том числе бездомным. Судя по логике того, кто выставляет подобные лоты в госзакупках, давайте тогда и людей без определенного места жительства тоже отстреливать. Или животные не имеют права на существование? Давайте будем равняться на США и Европейские страны, где давно уже принят закон "О защите прав животных", - сказано в петиции.

На момент публикации петицию подписали всего 564 человека, несмотря на то, что опубликована она была два месяца назад.

На наш взгляд, петиция содержит рациональное предложение и заслуживает большего внимания со стороны казахстанцев.

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