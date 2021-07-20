Павлодарские полицейские разыскивают живодеров, которые заживо сожгли собаку

ПАВЛОДАР. 19 ИЮЛЯ - В Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео. Полиция региона начала проверку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соцсетях появилось шокирующее видео жестокой расправы над собакой, предположительно, в Павлодарской области.

Настоятельно рекомендуем видео не смотреть. Мы его сильно укоротили. на видео сжигают живую собаку, которая не может ни убежать, ни как-то уменьшить страдания, так как находится в зафиксированном состоянии. Вроде капкан", - говорится в посте, размещенном на странице ОФ "Доброе сердце" в Инстаграм .

В связи с тем что данное видео размещено в павлодарских пабликах, данный факт зарегистрирован в УП города Павлодара. Проводится проверка. Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном факте или месте, где это произошло, просим обратиться в полицию или написать в комментариях, - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.





В Казахстане регулярно фиксируются случаи жестокого обращения с животными. 18 июля в Актобе выбросили собаку из окна квартиры. Животное выжило, но не может ходить. Аналогичный случай произошел в Караганде. Там хозяин выбросил собаку с балкона третьего этажа. Несмотря на старания ветеринаров, животное погибло.





27 мая в Уральске живодера, который попал на видео в момент отстрела щенков дротиками, привлекли к уголовной ответственности. 18 мая уголовное дело за жестокое обращение с животным завели на жителя Тараза.





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