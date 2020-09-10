В столичном отлове изнасиловали четырех собак

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Столичные волонтеры обнаружили в "Астана Ветсервисе" изнасилованных собак, передает Kazakhstan Today.

О произошедшем участники волонтерского движения " Стоп Отлов " рассказали в Instagram.

6 сентября при обработке собак от блох в самом дальнем загоне мы обнаружили 4 собак с рваными ранами влагалища, видными невооруженным глазом. У одной из них было обильное кровотечение. Собаки в этом загоне живут давно, большая часть более двух лет, туда отделены именно суки, большей частью стерильные. Две из четырех сук стерилизованы, виден шов. Две оставшиеся, возможно, тоже, шов увидеть трудно", - рассказали волонтеры.

В ветеринарной клинике у одной собаки во влагалище были обнаружены опарыши. Врачи остановили кровотечение, почистили рану.

7 сентября на осмотр повезли остальных трех сук. При осмотре главврач подтвердил, что у всех четырех одинаковые раны, нанесенные тупым предметом с выступами по всему периметру. Увечья были нанесены всем в одинаковый период времени, с разницей в день-два. В тот же день мы обратились в полицию", - рассказывают волонтеры.

8 сентября было получено официальное медзаключение по осмотру собак.

8 сентября мы уведомили о своем страшном открытии руководителя "Астана Ветсервис", а сегодня, 9 сентября, обратились к ним письменно, предоставив, помимо письма, копию медзаключения и фото ранений. На данный момент мы хотим, чтобы правоохранительные органы не спустили это дело на тормоза. По нашему предположению, насилие собак осуществлялось удержанием животных на удавке, с использованием фаллоимитатора с шипами для снятия видео порнографического характера", - сообщили в "Стоп Отлов".





Многие комментаторы не могут поверить в случившееся. Люди поражены произошедшим.

Господи! Накажи этих тварей", - пишет roshybabe.

Действительно не слабонервным", - пишет bayanzhangalieva.

Как сообщает zakon.kz со ссылкой на КГП на ПХВ "Астана Ветсервис", по факту жестокого обращения с беспризорными собаками, которое произошло на территории изолятора, ведется разбирательство. Стало известно, что будет проведена экспертиза. На территории изолятора совместно с сотрудниками предприятия также работают неравнодушные горожане, которые помогают в уходе за бесхозными животными. По факту инцидента написано заявление в департамент полиции. Виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним , 7 сентября законопроект "Об ответственном отношении с животными" разработан и внесен в правительство. После процедуры согласования он будет внесен на обсуждение в мажилис. По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Мазгзума Мирзагалиева, законопроект не исключает уголовного наказания для живодеров.

3 сентября в Алматы обнаружили котенка с заклеенными носом, глазами и ушками. В конце августа в СКО трое мужчин съели собаку своего односельчанина.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства