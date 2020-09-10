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В столичном отлове изнасиловали четырех собак

09.09.2020, 18:55 31051
Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Столичные волонтеры обнаружили в "Астана Ветсервисе" изнасилованных собак, передает Kazakhstan Today. 
 
О произошедшем участники волонтерского движения "Стоп Отлов" рассказали в Instagram.
 

6 сентября при обработке собак от блох в самом дальнем загоне мы обнаружили 4 собак с рваными ранами влагалища, видными невооруженным глазом. У одной из них было обильное кровотечение. Собаки в этом загоне живут давно, большая часть более двух лет, туда отделены именно суки, большей частью стерильные. Две из четырех сук стерилизованы, виден шов. Две оставшиеся, возможно, тоже, шов увидеть трудно", - рассказали волонтеры.

 
В ветеринарной клинике у одной собаки во влагалище были обнаружены опарыши. Врачи остановили кровотечение, почистили рану.
 

7 сентября на осмотр повезли остальных трех сук. При осмотре главврач подтвердил, что у всех четырех одинаковые раны, нанесенные тупым предметом с выступами по всему периметру. Увечья были нанесены всем в одинаковый период времени, с разницей в день-два. В тот же день мы обратились в полицию", - рассказывают волонтеры.

 
8 сентября было получено официальное медзаключение по осмотру собак.
 

8 сентября мы уведомили о своем страшном открытии руководителя "Астана Ветсервис", а сегодня, 9 сентября, обратились к ним письменно, предоставив, помимо письма, копию медзаключения и фото ранений. На данный момент мы хотим, чтобы правоохранительные органы не спустили это дело на тормоза. По нашему предположению, насилие собак осуществлялось удержанием животных на удавке, с использованием фаллоимитатора с шипами для снятия видео порнографического характера", - сообщили в "Стоп Отлов".


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А теперь факты,чтобы никто не сказал,что мы все придумываем и зоофилии нет в Казахстане. 6.09.20 при обработке собак от блох в самом дальнем загоне мы обнаружили 4 собак с рваными ранами влагалища,видными невооруженным взглядом.У одной из них было обильное кровотечение. Собаки в этом загоне живут давно,большая часть более двух лет,туда отделены именно суки,большей частью стерильные.Две из четырех данных сук стерилизованы, виден шов.Две оставшиемся возможно тоже,шов увидеть трудно. В клинике у суки во влагалище были обнаружены опарыши,остановили кровотечение,почистили рану. 07.09.20 на осмотр повезли остальных трех сук.При осмотре глав врач подтвердил,что у всех четырех одинаковые раны,нанесенные тупым предметом с выступами по всему периметру.Увечья были нанесены всем в одинаковый период времени,с разницей в день-два. В тот же день мы обратились в полицию.Скрин корешка о принятии заявления в карусели. 08.09.20 мы получили официальное мед заключение по осмотру данных собак.Его вы можете видеть так же в карусели. 08.09.20 мы уведомили о своем страшном открытии руководителя Астана Ветсервис, а сегодня,09.09.20 обратились к ним письменно,предоставив помимо письма,копию мед заключения и фото ранений. На данный момент мы хотим,чтобы правоохранительные органы не спустили это дело на тормоза. По нашему предположению,насилие собак осуществлялось удержанием собаки на удавке,с использованием фалоиммитатора с шипами для снятия видео порнографического характера. Сколько таких сайтов,каждый из вас может найти в любом поисковике. У большей части из них платный контент. Насилие над собаками скорее всего носит постоянный характер,с целью заработка на видео и данный человек или группа лиц имеет доступ на базу в вечернее время,возможно за деньги. Это наши предположения исходя из зарактера полученных травм. Собаки эти находились далеко в глубине территории и пройти к ним можно было только через стаю. Соответственно посторонним людям была оказана помощь со стороны сотрудников изолятора. Мы хотим правосудия. Хотим,чтобы те,кто сделал это и делал возможно ранее,были определены,наказаны и действия эти были прекращены.

Публикация от ВД &#34;СтопОтлов&#34; (@vd_stopotlov)

 
Многие комментаторы не могут поверить в случившееся. Люди поражены произошедшим.
 

Господи! Накажи этих тварей", - пишет roshybabe.

 

Действительно не слабонервным", - пишет bayanzhangalieva.

 
Как сообщает zakon.kz со ссылкой на КГП на ПХВ "Астана Ветсервис", по факту жестокого обращения с беспризорными собаками, которое произошло на территории изолятора, ведется разбирательство. Стало известно, что будет проведена экспертиза. На территории изолятора совместно с сотрудниками предприятия также работают неравнодушные горожане, которые помогают в уходе за бесхозными животными. По факту инцидента написано заявление в департамент полиции. Виновные будут привлечены к ответственности.
 
Напомним, 7 сентября законопроект "Об ответственном отношении с животными" разработан и внесен в правительство. После процедуры согласования он будет внесен на обсуждение в мажилис. По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Мазгзума Мирзагалиева, законопроект не исключает уголовного наказания для живодеров. 
 
3 сентября в Алматы обнаружили котенка с заклеенными носом, глазами и ушками. В конце августа в СКО трое мужчин съели собаку своего односельчанина.
 

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