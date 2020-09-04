Жестокое обращение с животными: дети заклеили котенку глаза, нос и ушки

Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы обнаружили котенка с заклееным носом, глазами и ушками, передает Kazakhstan Today.

По информации Первого канала " Евразия ", в Алматы волонтеры нашли котенка, у которого нос, ушки и рот были заклеены. По словам местных жителей, это сделали дети.

Рот был забит какой-то непонятной смесью: грязь, земля. Настолько глубоко в гортань, что даже медики побоялись доставать. Здесь дети в нашем дворе вот настолько жестокие, настолько бессердечные, что каждый раз приходится забирать у них животных: то отрезан хвостик, то закопали живьем в песок", - рассказала волонтер Санета Косынина.

Смогут ли врачи сохранить зрение 2-недельному котенку, пока неизвестно. Зоозащитники собираются обращаться с заявлением в полицию. Жестокое обращение с животными в нашей стране карается максимум арестом на 30 суток.

По информации телеканала, бездомных кошек зверски убивают в одном из дворов Усть-Каменогорска.





В редакцию Первого канала "Евразия" с криком о помощи обратились жители одного из дворов Усть-Каменогорска. Люди утверждают, что в их дворе нещадно истребляют бездомных кошек и мертвых подкидывают на детскую площадку. Местные жители говорят, что за последние месяцы такое произошло трижды. Последней кошке с переломанными лапами удалось выжить. За ее жизнь борются ветеринары.

Мы возмущены до глубины души вот таким вопиющим фактом бесчеловечности, и мы хотим остановить серию этих убийств ни в чем не повинных животных и издевательств над ними. И быть спокойными за своих детей и их психику", - говорит жительница города Мария Воробьева.

Возмущенные жители обратились с коллективным заявлением в полицию с просьбой просмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти живодера.

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