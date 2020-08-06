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В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными

05.08.2020, 15:53 9235
Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев выступает за введение уголовной ответственности за жестокое обращение к животным, передает Kazakhstan Today.
 
Свое мнение Мирзагалиев озвучил после общественного обсуждения законопроекта "Об ответственном отношении к животным", разработанного группой депутатов мажилиса парламента.
 

Мы полагаем, что законодательство необходимо ужесточать и необходимо будет вводить нормы в Уголовный кодекс. Если регистрируются факты именно жестокого обращения с животными, приведшие к смерти, увечьям, то необходимо ужесточать законодательство и вводить уголовную ответственность за такие деяния", - сказал министр.

 
Он отметил, что в последнее время факты жестокого обращения с животными участились.
 

Буквально на днях в СМИ сообщили о новых фактах ужасающего отношения к животным. В Шымкенте мужчина на глазах у детей застрелил котенка на улице, а в Нур-Султане неизвестные повесили на заборе кошку, ещё один мальчик из столицы бросил котенка с последнего этажа прямо на лестничный пролёт, и такая жестокость допускается не первый раз", - сказал М. Мирзагалиев.

 
Министр отметил, что жестокость по отношению к животным может привести впоследствии к жестокому обращению с людьми, дальнейшим преступлениям и поспособствует появлению в обществе маньяков, людей с нарушенной психикой.
 

Мы должны поставить четкий законодательный заслон всяческим негативным проявлениям в этой сфере и нарушителей жёстко наказывать, что впредь неповадно было. Как вы знаете, сегодня наказание за преступления такого характера мягкое и требует ужесточения", - считает глава Минэкологии.

 
Помимо введения в стране уголовного наказания, по его мнению, необходимо в обществе возрождать законы морали, нормы гуманного отношения ко всему живому.
 

Воспитание гуманизма в обществе, в том числе экологического мышления, - это часть большой работы, которую мы сейчас ведём и будем продолжать, в том числе вместе с Министерством образования и науки. Как неоднократно говорил глава государства, нужно прививать гуманное отношение к природе и животным с детства", - сказал он.

 
В общественном обсуждении приняли участие депутаты мажилиса, представители различных профильных ассоциаций страны, СМИ и простые граждане.
 
Руководитель республиканской ассоциации по защите животных Inucobo Лилия Сарсенова отметила, что за последние годы в регионах не наблюдается никакого прогресса в плане решения вопроса по сокращению численности бездомных животных.
 
По ее данным, за последние несколько лет в пяти регионах страны рост численности бездомных животных составил 21%, между тем, сумма бюджетных средств, выделяемых на отлов и уничтожение животных, увеличилась на 53%.
 

С каждым годом акиматы все больше и больше запрашивают бюджетных средств, которые направляются на отлов животных и их уничтожение", - отметила она.

 
В ходе мероприятия участники озвучивали свои предложения по улучшению норм законопроекта "Об ответственном отношении к животным". В течение недели процесс приема предложений от общественности будет продолжен, сообщает пресс-служба Минэкологии.
 
В числе предложений - создание специализированных учебных заведений по обучению кинологов, определение мест для выгула собак в городах и так далее.
 
По словам министра, в сопутствующем законопроекте планируется отобразить до 300 норм.
 

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