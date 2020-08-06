В Караганде дети до смерти замучили котят

Караганда. 5 августа. Kazakhstan Today - В Караганде дети жестоко расправились с котятами, передает Kazakhstan Today.

Дети до смерти замучили двух котят в Караганде. Они увидели возле подвала многоэтажки трех котят, которые бегали в палисаднике. Поймали и начали мучить", - говорится на странице patriotkaragandy в Instagram.

В посте сказано, что дети "принесли из дома острые ножницы и стали постригать шерсть - в некоторых местах отрезали шерсть вместе с кожей. Кровь их не напугала".

Потом они взяли спички и прижигали гениталии, чтоб они не размножались. А потом ушли домой", - пишет автор поста.

Кто-то из прохожих подобрал замученных котят и подбросили к подъезду, где живет один из волонтёров группы "Право на жизнь". Один котёнок умер от ударов палками, двух повезли к ветеринару.

Котят подкинули к подъезду, где живет наш волонтер. Они были подстрижены, местами вместе с кожей. Также мучители подожгли им гениталии", - рассказал волонтер группы "Право на жизнь" Андрей Жибер.

Еще один котёнок тоже умер от травм - у него в месте ожогов скопилось большое количество опарышей, которые поедали заживо котенка. В шерсти обитали блохи, из-за чего котенок был обескровлен.

Ему было больно ходить в туалет, поскольку их гениталии были частично сожжены", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что изначально были три котенка.

Но одного дети убили палками. Есть свидетели. Они видели, но, к сожалению, остались в стороне и не предотвратили этот бесчеловечный поступок", - говорят волонтеры.

Единственный котенок, который в итоге выжил, находится на лечении - у него обнаружены конъюктивит, блохи, многочисленные ожоги.

Будет обращение в полицию, хотя ясно, что жестокие дети в силу юного возраста избегут ответственности. Но волонтеры хотят повлиять на их родителей.

За поступки детей должны отвечать их родители. Мамы и папы должны объяснять своим детям, что животные не заслуживают жестокого обращения к ним", - добавил автор.

Ранее сообщалось, о неоднократных случаях жестокого обращении с каспийскими тюленями. Одного тюленя отдыхающие забросали камнями на побережье Каспийского моря. Позже стало известно, что еще одного тюленя отдыхающие побили палками ради того, чтобы показать его детям.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести в школах страны предмет экологического образования детей

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства