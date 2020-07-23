Токаев возмущен бескультурьем казахстанцев на природе

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил возмущение бескультурьем казахстанцев в местах отдыха на природе, передает Kazakhstan Today.

Продолжается повальное бескультурье граждан в местах отдыха на природе. Справедливое возмущение вызвал фактически необратимый урон, нанесённый нашими соотечественниками уникальному "розовому" озеру Кобейтуз", - написал Токаев в Twitter .

Он отметил, что эти негативные факты вновь обнажили проблему экологического просвещения подрастающего поколения.

Министерства образования, экологии, информации должны рассматривать эту задачу как приоритетную", - добавил глава государства.

Напомним: в соцсетях распространяются сообщения о масштабном загрязнении Розового озера . Кроме того, предприимчивые граждане большими партиями вывозят соль с озера, продавая ее под видом средства против коронавируса и других болезней. По мнению общественности, в результате таких варварских действий озеро может быть уничтожено. Эксперты Минэкологии РК выехали на Кобейтуз, где возьмут пробы воды и проведут исследование.

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