Токаев возмущен бескультурьем казахстанцев на природе

Продолжается повальное бескультурье граждан в местах отдыха на природе. Справедливое возмущение вызвал фактически необратимый урон, нанесённый нашими соотечественниками уникальному "розовому" озеру Кобейтуз", - написал Токаев в Twitter.
Он отметил, что эти негативные факты вновь обнажили проблему экологического просвещения подрастающего поколения.
Министерства образования, экологии, информации должны рассматривать эту задачу как приоритетную", - добавил глава государства.
Напомним: в соцсетях распространяются сообщения о масштабном загрязнении Розового озера. Кроме того, предприимчивые граждане большими партиями вывозят соль с озера, продавая ее под видом средства против коронавируса и других болезней. По мнению общественности, в результате таких варварских действий озеро может быть уничтожено. Эксперты Минэкологии РК выехали на Кобейтуз, где возьмут пробы воды и проведут исследование.
Ранее глава государства предложил ввести в школах страны предмет экологического образования детей.
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