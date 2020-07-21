В Минэкологии отреагировали на сообщения о загрязнении озера Кобейтуз и вывозе уникальной соли

Кокшетау. 20 июля. Kazakhstan Today - Экологи выехали на Розовое озеро в Акмолинской области, откуда в последнее время массово вывозят уникальную соль на продажу, передает Kazakhstan Today.

В последнее время в соцсетях распространяются сообщения о масштабном загрязнении Розового озера. Кроме того, предприимчивые граждане большими партиями вывозят соль с озера, продавая ее под видом средства против коронавируса и других болезней. По мнению общественности, в результате таких варварских действий озеро может быть уничтожено.

Сегодня пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева сообщила о том, что эксперты ведомства выехали на Кобейтуз, где возьмут пробы воды и проведут исследование.

Сейчас мы приехали на озеро Кобейтуз. Группой специалистов от Минэкологии во главе с председателем Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухаром Жолдасовым проводится необходимая работа, уже принимаются меры. Кроме того, экологи взяли пробы воды на проверку качества и донных отложений. К вечеру сообщим о предварительных результатах работы", - написала Самал Ибраева в Facebook .

Он также сообщила, что ситуация, сложившаяся в последнее время с засорением озера туристами и запрещенным вывозом природной соли, вызывает озабоченность у Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

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