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В Костанае служба отлова жестоко расправилась с бездомным псом на глазах у детей

04.08.2020, 08:57 7642
Костанай. 4 августа. Kazakhstan Today - В Костанае сотрудники службы отлова жестоко расправились с бездомным псом на глазах у детей, передает Kazakhstan Today.
 
По словам жильцов одного из микрорайонов, сотрудники службы отлова жестоко расправились с бездомным псом среди бела дня, на глазах у детей. Животное истекало кровью и дергалось в конвульсиях, сообщает "Первый канал Евразия".

 

До конца собака не умерла, они ее не забрали, не вывезли, во дворе пес лежит в полумертвом состоянии. Это служба Костаная. Скажите пожалуйста, это нормально? Как на такое реагировать?" - рассказывают очевидцы.

 
В городской ветеринарной станции этот случай прокомментировать не смогли. Видео обещали изучить. Но заверили, что местные жители сами просят отлавливать бродячих собак, поскольку те сбиваются в стаи и забегают во дворы. 
 

У нас именно отлов, уничтожение идет. Утилизация идет. У нас яма Беккари есть. Там яма 10 метров", - рассказал руководитель ветстанции города Кайрат Кайнулдин. 

 
На теле погибшего животного обнаружена большая рана, похожая на пулевую. Жильцы похоронили собаку и написали коллективное заявление в полицию.


Ранее жители поселка Дружба Костанайской области пожаловались на жестокий отстрел собак.
 

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