Сотрудника ветстанции Актау подозревают в незаконной травле домашних животных

Актау. 30 июля. Kazakhstan Today - Сотрудника ветеринарной станции города Актау подозревают в незаконной травле домашних животных, передает Kazakhstan Today.

По словам жителей Актау, бездомных питомцев по ночам травит сотрудник ветеринарной инспекции. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения видно, как мужчина в четыре часа утра высыпает перед кошкой неизвестную смесь из бутылки. А наутро люди находят мертвое животное в палисаднике. При этом страдают и домашние собаки, сообщает телеканал Astana.tv.

Если честно, мы даже не поняли, что произошло, мы даже не думали, что это отравление. Мы думали, может, от жары, может. Были на связи с ветеринаром, он нас консультировал, он его приводил в чувство, но уже сказал, что сердце остановилось. Не выдержало", - рассказала жительница Актау Светлана Шальнова, утверждая, что ветинспектор отравил ее таксу.





На травлю домашних питомцев жалуются и другие жители города. Люди уверены, домашних животных убивают намеренно.

Мы все ее любили. Масяна лет 8-9 жила тут, пришел один сосед и отравил, считай, всех", - рассказала жительница города Диана Орыспаева.

Актаусцы написали заявление в полицию. Выяснилось, что ветинспектора заказал один из соседей. Его раздражали гуляющие по двору кошки и собаки. В самой ветеринарной станции уточнили: даже если на кадрах их сотрудник, он не имел право убивать питомцев. Специалисты этой организации имеют разрешение только на отстрел бродячих собак.

По закону не имеет права, но видео я смущен, я считаю, что это монтаж. Объяснительную с нашего работника взял, и он тоже говорит, что не мог так сделать. За что наказали? К нам письмо пришло из УВД и впредь, чтоб такого не случилось, ему объявлен выговор", - рассказал руководитель Актауской ветеринарной станции Самат Набиев.

К проблеме уже подключились местные защитники животных. Они уверяют: мужчина с отравой был замечен и в других районах города.

Это было в 8-м, 14-м микрорайонах, около Ботаники, в 1-м микрорайоне были какие-то кошечки протравленные, но, соответственно, эта опасность уже идет, а вот дети сейчас бегают во дворе, они же руками своими это все трогают", - сказала волонтер Лилия Алтухова.

Тем временем хозяева погибших животных намерены обратиться в суд. Они хотят взыскать ущерб с ветеринарного инспектора за жестокое обращение с питомцами.

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