Жители Костанайской области пожаловались на жестокий отстрел собак

Костанай. 27 января. Kazakhstan Today - Жители поселка Дружба Костанайской области пожаловались на жестокий отстрел собак, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники ветстанции вышли на уничтожение бездомных собак, но убивали и домашних. По словам жителей поселка, сотрудники ветстанции активизировались перед отчетной встречей акима с населением, которая пройдет в Дружбе 28 января. Приводят поселок в порядок, пишет ИА " Qostanai.Media ".

Сегодня отстреливали собак. Мою собаку застрелили! Вдобавок её во дворе у меня оставили. У ребёнка истерика теперь. Пришли вечером домой, а пёс во дворе мертвый лежит", - рассказал местный житель.

Другой местный житель нашел во дворе своего дома дротик. По его словам, именно такими сотрудники ветстанции убивают собак.

Законопроект предусматривает регулирование вопросов регистрации домашних животных их владельцами, гуманного регулирования численности бродячих животных, создания приютов и содержания бездомных животных", - сказала депутат Снежанна Имашева.

Стоит отметить, что в Казахстане регулярно происходят случаи жесткого обращения , варварского убийства питомцев, содержания животных - домашних и диких - в неподобающих условиях, не отвечающих их потребностям.

Неоднократно казахстанцы требовали прекратить убийство бродячих животных . Свидетелями истязания собак и кошек службой отлова не раз становились дети, причем жертвами охоты становились домашние питомцы.

В декабре 2019 года французская актриса и активная зоозащитница Брижит Бардо опубликовала открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву , в котором призвала принять жесткие меры в отношении живодеров и предложила помощь своего фонда для гуманного решения вопроса с бродячими животными.

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