Контактный зоопарк закроют в ТЦ Алматы после многочисленных жалоб на варварские условия содержания животных

Алматы. 16 января. Kazakhstan Today - Акимат Алматы сообщил о скором закрытии контактного зоопарка в ТЦ "Almaty Mall".

Акимат города Алматы разделяет мнение общественности и считает оказание такого рода "культурно-просветительских услуг" не соответствующими нормам гуманности. Нами было достигнуто соглашение с администрацией торгового центра "Almaty Mall" о расторжении договора с владельцем данного контактного зоопарка и прекращении его деятельности в месячный срок", - прокомментировали ситуацию в акимате города.

В ведомстве отметили, что в Алматы это первый случай, когда в контактном зоопарке содержатся такие хищные животные (львенок, пантера, тигренок).

К сожалению, на сегодняшний день деятельность подобных учреждений законодательством Казахстана не регулируется. В этой связи нами будет направлено официальное письмо в Министерство сельского хозяйства РК с предложением о разработке закона, запрещающего деятельность контактных зоопарков", - говорится в сообщении акимата.

Ранее в Казахстане стартовала подписная кампания в поддержку принятия закона о защите животных . Подобный закон уже принят в России. Согласно документу, содержание животных в контактных зоопарках, барах и ресторанах законом полностью запрещается. При этом само понятие "контактный зоопарк" в документе не указано, а есть формулировка об использовании животных, основной целью которого является "предоставление зрителям или посетителям физического контакта" с ними. Однако в том же законе допускается организация мероприятий (шоу), "которые предусматривают физический контакт зрителей или посетителей с животными" - с тем условием, что у этих животных будет укрытие, в котором они смогут спрятаться от людей в любой момент, когда им этого захочется. Отдельно прописан запрет на "кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых для свободного посещения". Исключение здесь могут сделать только для хищников в зоопарках и цирках.

Агентство Kazakhstan Today неоднократно выступало против эксплуатации и издевательств над дикими животными. Распространившиеся в последние годы различного рода зоопарки зачастую не просто не обеспечивают хоть сколько-нибудь приемлемые условия своим питомцам, напротив - животные в них содержатся намеренно жестоко, абсолютно уничтожены, запуганы и истощены голодом и сильнейшим стрессом на потребу своих мучителей, которые готовы на все ради денег.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства