Животных в варварских условиях содержат в торговом центре Алматы

Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - Детенышей диких животных содержат в варварских, совершенно неприемлемых, граничащих с пытками условиях в торговом центре Almaty Mall с целью извлечения доходов. Неравнодушные жители города требуют прекратить издевательство над львятами, выяснить, кто разрешил это варварство, и немедленно перевести несчастных детенышей в надлежащие условия.

Агентство Kazakhstan Today неоднократно выступало против эксплуатации и издевательств над дикими животными. Распространившиеся в последние годы различного рода зоопарки зачастую не просто не обеспечивают хоть сколько-нибудь приемлемые условия своим питомцам, напротив - животные в них содержатся намеренно жестоко, абсолютно уничтожены, запуганы и истощены голодом и сильнейшим стрессом на потребу своих мучителей, которые готовы на все ради денег.

В частности, жительница города Асель обратилась в редакцию портала inAlmaty.kz , предоставив фото и видео львенка. На кадрах видно, что вольер детеныша представляет собой пустую комнату с кафельным полом. В таких же условиях, по словам девушки, содержится еще один львенок и пантера.

Жалобный скул львов слышно на весь торговый центр. Мне стало обидно за них. В вольере нет элементарно ни воды, ни игрушек. Они просто от скуки ходят туда-сюда. К львятам есть свободный доступ - за 1800 тенге посетители торгового центра могут погладить диких животных и сфотографироваться с ними. Это место пользуется популярностью среди горожан", - рассказала Асель.

По информации портала, представители торгового центра пояснили, что на животных есть все соответствующие документы, которые они готовы предоставить компетентным органам. Кроме того, в администрации считают, что в торговом центре соблюдают условия содержания.

По мнению журналистов, это очередной образец садистского отношения к зверям, который продемонстрировали организаторы зоопарка в Almaty Mall. Замученные львята стали узниками крохотных клеток для того, чтобы желающие могли сделать фото с ними.

Это просто варварство барыг, сделавших пытку зверят развлечением досужей публики, издеваясь над гордыми и красивыми хищниками, просто еще совсем маленькими и беззащитными. Непонятно, кем и на каком основании санкционирована эта пыточная для животных, кто контролирует подобные инициативы, кто защищает права животных и дает право обращаться так с представителями дикой природы, они просто погибнут в этих условиях, это преступление. И, кроме морально-этических устоев существуют ведь и санитарные требования, нормы безопасности и для людей, почему хотя бы их не принимают во внимание?" - прокомментировал главный редактор Kazakhstan Today Тимур Куватов.

Такой же точки зрения придерживаются и многие другие алматинцы, достаточно вспомнить недавние истории алматинского зоопарка с гибелью животных в результате дурного обращения.

Этот зоопарк уже был центром скандала, связанного с жестоким обращением с животными, в результате которого погибла тигрица - сгнила заживо! Отправлять туда Тайгу просто недопустимо! Mы надеемся, что это необдуманное решение координатора ЕАРАЗА можно отменить в связи с этими обстоятельствами", - писали зоозащитники.

Кроме того, в 2016 году в Алматинском зоопарке скончалась тигрица Куралай . Ранее главный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, осмотрев Куралай и изучив ее анализы и рентгеновские снимки, посоветовал усыпить животное.

Исходя из полученной информации и визуального осмотра, я сделал однозначный вывод: животное испытывает сильные страдания. У тигрицы пролежни, на них обнажены тазовые кости, она чудовищно истощена, практически не двигается, на момент, когда я был возле ее клетки, еда в мисках была не тронута. Я считаю, что в этой ситуации единственно правильным выходом будет эвтаназия (усыпление). Тигрица находится в таком состоянии, что спасти ее, к сожалению, невозможно", - отметил Альшинецкий.

Между тем ранее в редакцию Kazakhstan Today пришло письмо от ветеринарного врача Алматинского зоопарка.

Хочу рассказать о ситуации, сложившейся на данный момент в нашем Алматинском зоопарке. В марте этого года меня как ветеринарного врача пригласили на работу в Алматинский зоопарк. Основной причиной стало то, что тяжело заболела тигрица по кличке Куралай, так как у меня большой опыт работы с домашними животными и ко мне за консультацией неоднократно обращались по поводу лечения крупных хищных кошек как в нашем зоопарке, так и в Киргизии", - сообщала в письме врач.

После этого, по ее словам, "в лечение хамским образом вмешался некий Иван Сливицкий, требуя, чтобы лечение проводилось по его назначению, хотя сам он не имеет ветеринарного образования, и его консультации никто не просил, и его присутствие навязано попечительским советом. В результате угроз лично мне и руководству зоопарка лечение тигрицы проводилось нерегулярно, с перерывами в 3-4 дня".

Ранее также стало известно о том, что в алматинском зоопарке из-за ненадлежащих условий содержания погибли шесть снежных барсов . По словам директора учреждения Каната Каримова, животные погибли в 2008-2014 годах. Причиной смерти всех шести барсов стала двусторонняя пневмония. По его словам, свою роль сыграли ненадлежащие условия их содержания, в частности то, что вольер животных располагался у реки, где наблюдается сырость.

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