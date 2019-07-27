Названы предварительные причины гибели животных в Алматинском зоопарке

Фото: www.inform.kz

Алматы. 26 июля. Kazakhstan Today - Стали известны предварительные причины гибели нескольких животных в зоопарке Алматы, передает Kazakhstan Today.





Для расследовать причины гибели животных была создана комиссия, в составе зоолога, эксперта ПРООН по биоразнообразию РК Константина Плахова, представителя государственной ветеринарной инспекции, специалистов отдела ветеринарии управления предпринимательства и инвестиций Алматы и практикующих ветеринарных врачей. Комиссия сделала вывод, что животные погибли не в результате злонамеренных действий специалистов зоопарка.

По словам Константина Плахова, львицы Гера и Ассоль пали от вирусного заболевания кошек - панлейкопении, а жирафа Грация погибла от двустороннего инфаркта почек. Лось Рокки пал после отравления гельминтами, которые не могли выйти из организма естественным путём.

Он также отметил, что все животные имели проблемы с иммунитетом.

Кроме того, комиссия выявила в работе ветеринарного отдела зоопарка ряд недостатков. В частности, при поступлении животных в зоопарк ветеринары не проводили клинические исследования, а при лечении животных не всегда соблюдали инструкции по применению препаратов и их дозировку.

По итогам расследования выявлены факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны заведующего ветеринарным отделом Азамата Дуйсенова и заместителя директора по зооветеринарной части Айбола Кудерина", - сказал Константин Плахов.

Директор зоопарка Вячеслав Банщиков сообщил, что Айбол Кудерин уже уволен по собственному желанию, а Азамат Дуйсенов отстранен от должности.

Также уволены сотрудники охранного агентства. Еще одна сотрудница написала заявление по собственному желанию", - сказал он.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства