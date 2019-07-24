Еще один жираф умер в зоопарке Алматы

Алматы. 23 июля. Kazakhstan Today - В Алматинском зоопарке сообщили о смерти двухлетней самки жирафа по кличке Алма, передает Kazakhstan Today.

Алма родилась в стенах зоопарка в августе 2017 года. Причины смерти расследуют, пишет портал inAlmaty.kz

В Алматинском зоопарке подтвердили информацию о смерти еще одной самки жирафа. В учреждении сообщили, что умерла двухлетняя Алма, родившаяся в зоопарке в августе 2017 года от пары жирафов Хана и Грации.

Анализы отправлены в лабораторию. Ждем результатов", - сообщили в администрации зоопарка.

Незадолго до смерти Алмы в зоопарке сообщали, что молодой жираф проходит лечение.





Аким Алматы Бахытжан Сагинтаев недавно посетил алматинский зоопарк, где ознакомился с условиями содержания животных и обозначил ряд проблем, требующих решения





Напомним, что уже неоднократно сообщалось о гибели животных в алматинском зоопарке. В частности, в прошлом году в зоопарке пришлось усыпить львицу Симбу, которая болела с 2016 года. Годом ранее повалившееся во время урагана дерево убило в зоопарке барана. В 2016 году в Алматинском зоопарке скончалась тигрица Куралай. Главный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, осмотрев Куралай и изучив ее анализы и рентгеновские снимки, посоветовал усыпить животное. Кроме того, в марте 2016 года стало известно о том, что в алматинском зоопарке из-за ненадлежащих условий содержания погибли шесть снежных барсов. По словам на тот момент директора учреждения Каната Каримова, животные погибли в 2008-2014 годах. Причиной смерти всех шести барсов стала двусторонняя пневмония. Свою роль сыграли ненадлежащие условия их содержания, в частности то, что вольер животных располагался у реки, где наблюдается сырость. После обнародования фактов гибели целого ряда животных была создана рабочая группа с целью определить наиболее острые проблемы зоопарка. В ходе изучения материалов, представленных организациями, установлено, что при проведении инвентаризации в 2015 году были замечены проблемы со здоровьем тигров, ягуаров, леопардов. Однако, как показывает развитие ситуации, действенные меры приняты не были. Существующие вольеры не позволяют провести работу по обогащению среды и зачастую не отвечают требованиям по содержанию животных. Отсутствует механизм контроля кормления животных зоопарка.

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