Сагинтаев обратил внимание на проблемные вопросы алматинского зоопарка

Алматы. 11 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бахытжан Сагинтаев посетил алматинский зоопарк, где ознакомился с условиями содержания животных, передает Kazakhstan Today.

Есть ряд насущных вопросов, требующих решения - это условия содержание и охрана здоровья животных. Благоустройство территории для удобства посетителей. Необходимо создание удобных мест для отдыха и досуга гостей зоопарка. Создавать медпункты, комнаты матери и ребенка, современные детские городки", - написал аким на своей странице в соцсети.

По его мнению, в зоопарке также нужна реконструкция прудов, вольеров для животных.

Алматинскому зоопарку более 80 лет, он всегда был излюбленным местом отдыха детей и горожан и должен таковым оставаться", - считает Сагинтаев.

Напомним, в июне в зоопарке Алматы сменился директор. Им стал депутат маслихата города Вячеслав Банщиков.

Этот зоопарк уже был центром скандала, связанного с жестоким обращением с животными, в результате которого погибла тигрица - сгнила заживо! Отправлять туда Тайгу просто недопустимо! Mы надеемся, что это необдуманное решение координатора ЕАРАЗА можно отменить в связи с этими обстоятельствами", - писали зоозащитники.

Исходя из полученной информации и визуального осмотра, я сделал однозначный вывод: животное испытывает сильные страдания. У тигрицы пролежни, на них обнажены тазовые кости, она чудовищно истощена, практически не двигается, на момент, когда я был возле ее клетки, еда в мисках была не тронута. Я считаю, что в этой ситуации единственно правильным выходом будет эвтаназия (усыпление). Тигрица находится в таком состоянии, что спасти ее, к сожалению, невозможно", - отметил Альшинецкий.

Между тем ранее в редакцию Kazakhstan Today пришло письмо от ветеринарного врача Алматинского зоопарка.

Хочу рассказать о ситуации, сложившейся на данный момент в нашем Алматинском зоопарке. В марте этого года меня как ветеринарного врача пригласили на работу в Алматинский зоопарк. Основной причиной стало то, что тяжело заболела тигрица по кличке Куралай, так как у меня большой опыт работы с домашними животными и ко мне за консультацией неоднократно обращались по поводу лечения крупных хищных кошек как в нашем зоопарке, так и в Киргизии", - сообщала в письме врач. После этого, по ее словам, "в лечение хамским образом вмешался некий Иван Сливицкий, требуя, чтобы лечение проводилось по его назначению, хотя сам он не имеет ветеринарного образования, и его консультации никто не просил, и его присутствие навязано попечительским советом. В результате угроз лично мне и руководству зоопарка лечение тигрицы проводилось нерегулярно, с перерывами в 3-4 дня".

Ранее также стало известно о том, что в алматинском зоопарке из-за ненадлежащих условий содержания погибли шесть снежных барсов . По словам директора учреждения Каната Каримова, животные погибли в 2008-2014 годах. Причиной смерти всех шести барсов стала двусторонняя пневмония. По его словам, свою роль сыграли ненадлежащие условия их содержания, в частности то, что вольер животных располагался у реки, где наблюдается сырость. После обнародования фактов гибели целого ряда животных была создана рабочая группа с целью определить наиболее острые проблемы зоопарка. В ходе изучения материалов, представленных организациями, установлено следующее.

При проведении инвентаризации в 2015 году были замечены проблемы со здоровьем тигров, ягуаров, леопардов. Однако, как показывает развитие ситуации, действенные меры приняты не были. Существующие вольеры не позволяют провести работу по обогащению среды и зачастую не отвечают требованиям по содержанию животных. Отсутствует механизм контроля кормления животных зоопарка", - сообщил в ходе заседания группы депутат маслихата Алматы Станислав Канкуров.

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