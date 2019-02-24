Защитники животных обеспокоены судьбой тигрицы, переданной в зоопарк Алматы из Приморского Сафари-парка (ВИДЕО)

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Тигрицу Тайгу перевозят из Приморского Сафари-парка в зоопарк Алматы, передает Kazakhstan Today.

"28 января 2019 года, после прохождения карантина, тигрицу Тайгу забрали из Приморского Сафари-парка и повезли в Зоосад Приамурский в город Хабаровск. Затем она отправится в Алматы. Тигрица Тайга включена в Программу Евроазиатской Ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, в рамках которой должна переехать из Приморья в Казахстан - в "Алматинский зоологический парк" - такое решение принял координатор. В рамках программы ЕАРАЗА решение о передаче тигров принимает её координатор, который находится в Москве, а не владельцы животных - участники программы", - сообщается на официальном сайте сафари-парка.

Активисты по защите прав животных из Канады, США и Южной Кореи обратились за помощью к губернатору Хабаровского края. В своем обращении к чиновнику они просят помочь оставить в Сафари-парке тигрицу Тайгу и ее брата Амура, которого переводят в Краснодарский край.

"Что касается передачи тигрицы Тайги в зоопарк Алматы - этот зоопарк уже был центром скандала, связанного с жестоким обращением с животными, в результате которого погибла тигрица - сгнила заживо! Отправлять туда Тайгу просто недопустимо! Mы надеемся, что это необдуманное решение координатора ЕАРАЗА можно отменить в связи с этими обстоятельствами", - говорится в обращении.

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