Зоозащитники сообщили о гибели львицы и жирафа в зоопарке Алматы

Алматы. 11 июля. Kazakhstan Today - Стало известно о гибели двух обитателей алматинского зоопарка, передает Kazakhstan Today.

К глубокому сожалению, сегодня в нашем зоопарке в возрасте 18 лет умерла всеми любимая жираф Грация. Грация прибыла в зоопарк из ЮАР в 2003 году и подарила жизнь 7 жирафятам. По окончании проведения экспертизы результаты будут оглашены. Для выявления причины смерти был вызван эксперт из Казахского национального аграрного университета", - сообщается на официальной странице зоопарка в Фейсбуке.





Поступила информация, что в зоопарке опять сюрприз - Гера, львица, которую сдали "заводчики" в зоопарк, умерла в июне! Но почему-то руководство зоопарка опять же не посчитало нужным уведомить нас об этом со своей страницы. То есть падеж жирафа после наших публикаций пришлось обнародовать, а вот про львицу забыли, странно? Или львята не учтены и никто не заметит? Хотелось бы услышать объяснения зоопарка, по каким причинам скрывается падеж животных?! И почему этот падеж происходит. И, чтобы мне не быть голословным или распространителем заведомо ложной информации, прошу руководство зоопарка города Алматы предоставить полную информацию по состоянию всех трёх львиц Майи, Ассоль и Геры, поступивших в 2019 году", - написал зоозащитник Владимир Тепляков .

Накануне аким Алматы Бахытжан Сагинтаев посетил алматинский зоопарк, где ознакомился с условиями содержания животных и обозначил ряд проблем, требующих решения

Напомним, в июне в зоопарке Алматы сменился директор. Им стал депутат маслихата города Вячеслав Банщиков.









Этот зоопарк уже был центром скандала, связанного с жестоким обращением с животными, в результате которого погибла тигрица - сгнила заживо! Отправлять туда Тайгу просто недопустимо! Mы надеемся, что это необдуманное решение координатора ЕАРАЗА можно отменить в связи с этими обстоятельствами", - писали зоозащитники.





Ранее также неоднократно сообщалось о гибели животных. В частности, в прошлом году в зоопарке пришлось усыпить львицу Симбу , которая болела с 2016 года. Сообщая об этом, представитель зоопарка Ержан Еркинбаев также затронул проблему с вентиляцией в зверинце.





Я верю, что мы добьемся строительства домов для животных с ВЕНТИЛЯЦИЕЙ!!!" - написал он. Годом ранее повалившееся во время урагана дерево убило в зоопарке барана . В 2016 году в Алматинском зоопарке скончалась тигрица Куралай .





Ранее главный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, осмотрев Куралай и изучив ее анализы и рентгеновские снимки, посоветовал усыпить животное. Исходя из полученной информации и визуального осмотра, я сделал однозначный вывод: животное испытывает сильные страдания. У тигрицы пролежни, на них обнажены тазовые кости, она чудовищно истощена, практически не двигается, на момент, когда я был возле ее клетки, еда в мисках была не тронута. Я считаю, что в этой ситуации единственно правильным выходом будет эвтаназия (усыпление). Тигрица находится в таком состоянии, что спасти ее, к сожалению, невозможно", - отметил Альшинецкий.





Между тем ранее в редакцию Kazakhstan Today пришло письмо от ветеринарного врача Алматинского зоопарка.





Хочу рассказать о ситуации, сложившейся на данный момент в нашем Алматинском зоопарке. В марте этого года меня как ветеринарного врача пригласили на работу в Алматинский зоопарк. Основной причиной стало то, что тяжело заболела тигрица по кличке Куралай, так как у меня большой опыт работы с домашними животными и ко мне за консультацией неоднократно обращались по поводу лечения крупных хищных кошек как в нашем зоопарке, так и в Киргизии", - сообщала в письме врач.





После этого, по ее словам, "в лечение хамским образом вмешался некий Иван Сливицкий, требуя, чтобы лечение проводилось по его назначению, хотя сам он не имеет ветеринарного образования, и его консультации никто не просил, и его присутствие навязано попечительским советом. В результате угроз лично мне и руководству зоопарка лечение тигрицы проводилось нерегулярно, с перерывами в 3-4 дня".





Ранее также стало известно о том, что в алматинском зоопарке из-за ненадлежащих условий содержания погибли шесть снежных барсов . По словам директора учреждения Каната Каримова, животные погибли в 2008-2014 годах. Причиной смерти всех шести барсов стала двусторонняя пневмония. По его словам, свою роль сыграли ненадлежащие условия их содержания, в частности то, что вольер животных располагался у реки, где наблюдается сырость.





После обнародования фактов гибели целого ряда животных была создана рабочая группа с целью определить наиболее острые проблемы зоопарка. В ходе изучения материалов, представленных организациями, установлено следующее.





При проведении инвентаризации в 2015 году были замечены проблемы со здоровьем тигров, ягуаров, леопардов. Однако, как показывает развитие ситуации, действенные меры приняты не были. Существующие вольеры не позволяют провести работу по обогащению среды и зачастую не отвечают требованиям по содержанию животных. Отсутствует механизм контроля кормления животных зоопарка", - сообщил в ходе заседания группы депутат маслихата Алматы Станислав Канкуров.

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