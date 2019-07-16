Алматы. 15 июля. Kazakhstan Today – В алматинском зоопарке расследуют гибель лося, сообщает пресс-служба зоопарка.

Сегодня в Алматинском зоопарке потеря - умер лось Рокки. Он приехал в наш зоопарк семь лет назад. В зоопарк попал из частных рук. Так как у него не было матери, сотрудники зоопарка выкормили его искусственно. За это время он стал любимцем работников и гостей зоопарка. По факту гибели животного идет расследование. Более подробную информацию сообщим после экспертизы в самое ближайшие время", - говорится в сообщении зоопарка в соцсети .

Ранее зоозащитники сообщили о гибели львицы и жирафа в зоопарке Алматы. Кроме того, по информации зоозащитников, опубликованной на странице общественного фонда "Senim - Meirim" и приюта "Dog House - Твардовский дом" в Фейсбуке, в зоопарке также умерла львица Гера.

Напомним, что уже неоднократно сообщалось о гибели животных в алматинском зоопарке. В частности, в прошлом году в зоопарке пришлось усыпить львицу Симбу, которая болела с 2016 года. Годом ранее повалившееся во время урагана дерево убило в зоопарке барана. В 2016 году в Алматинском зоопарке скончалась тигрица Куралай. Главный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, осмотрев Куралай и изучив ее анализы и рентгеновские снимки, посоветовал усыпить животное.

Кроме того, в марте 2016 года, стало известно о том, что в алматинском зоопарке из-за ненадлежащих условий содержания погибли шесть снежных барсов. По словам директора учреждения Каната Каримова, животные погибли в 2008-2014 годах. Причиной смерти всех шести барсов стала двусторонняя пневмония. По его словам, свою роль сыграли ненадлежащие условия их содержания, в частности то, что вольер животных располагался у реки, где наблюдается сырость. После обнародования фактов гибели целого ряда животных была создана рабочая группа с целью определить наиболее острые проблемы зоопарка.

В ходе изучения материалов, представленных организациями, установлено, что при проведении инвентаризации в 2015 году были замечены проблемы со здоровьем тигров, ягуаров, леопардов. Однако, как показывает развитие ситуации, действенные меры приняты не были. Существующие вольеры не позволяют провести работу по обогащению среды и зачастую не отвечают требованиям по содержанию животных. Отсутствует механизм контроля кормления животных зоопарка.

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