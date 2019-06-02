Сменился директор алматинского зоопарка

Алматы. 1 июня. Kazakhstan Today - Новым директором алматинского зоопарка стал депутат маслихата города Вячеслав Банщиков, передает Kazakhstan Today.

Перед новым директором поставлен ряд задач по дальнейшему развитию зоопарка. В частности, в ближайшее время учреждение должно войти в список членов Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов EAZA. Кроме того, необходимо вовремя завершить строительство и благоустройство вольеров для барсов, медведей и волков. Также необходимо построить на территории зоопарка новую ветклинику , оснащенную современным оборудованием, спроектировать и реализовать программу реконструкции прудов. Важной задачей является проведение полной реконструкции и благоустройства пешеходной части зоопарка. Помимо этого, требуется запустить работу подхозного хозяйства для обеспечения питомцев кормами собственного производства.

По данным городских властей, за последние годы количество посетителей зоопарка выросло на 42%, доходность предприятия - на 20%.

Проведена работа по благоустройству территории и мест содержания питомцев. В частности, отремонтировано 11 зимников, построен новый вольер для белого медведя, амурского тигра, тапира, аквариум









Этот зоопарк уже был центром скандала, связанного с жестоким обращением с животными, в результате которого погибла тигрица - сгнила заживо! Отправлять туда Тайгу просто недопустимо! Mы надеемся, что это необдуманное решение координатора ЕАРАЗА можно отменить в связи с этими обстоятельствами", - писали зоозащитники.





Ранее также неоднократно сообщалось о гибели животных. В частности, в прошлом году в зоопарке пришлось усыпить львицу Симбу , которая болела с 2016 года. Сообщая об этом, представитель зоопарка Ержан Еркинбаев также затронул проблему с вентиляцией в зверинце. "Я верю, что мы добьемся строительства домов для животных с ВЕНТЕЛЯЦИЕЙ!!!" - написал он.









В 2016 году в Алматинском зоопарке скончалась тигрица Куралай . Ранее главный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, осмотрев Куралай и изучив ее анализы и рентгеновские снимки, посоветовал усыпить животное. "Исходя из полученной информации и визуального осмотра, я сделал однозначный вывод: животное испытывает сильные страдания. У тигрицы пролежни, на них обнажены тазовые кости, она чудовищно истощена, практически не двигается, на момент, когда я был возле ее клетки, еда в мисках была не тронута. Я считаю, что в этой ситуации единственно правильным выходом будет эвтаназия (усыпление). Тигрица находится в таком состоянии, что спасти ее, к сожалению, невозможно", - отметил Альшинецкий.





Между тем ранее в редакцию Kazakhstan Today пришло письмо от ветеринарного врача Алматинского зоопарка.





Хочу рассказать о ситуации, сложившейся на данный момент в нашем Алматинском зоопарке. В марте этого года меня как ветеринарного врача пригласили на работу в Алматинский зоопарк. Основной причиной стало то, что тяжело заболела тигрица по кличке Куралай, так как у меня большой опыт работы с домашними животными и ко мне за консультацией неоднократно обращались по поводу лечения крупных хищных кошек как в нашем зоопарке, так и в Киргизии", - сообщала в письме врач.





После этого, по ее словам, "в лечение хамским образом вмешался некий Иван Сливицкий, требуя, чтобы лечение проводилось по его назначению, хотя сам он не имеет ветеринарного образования, и его консультации никто не просил, и его присутствие навязано попечительским советом. В результате угроз лично мне и руководству зоопарка лечение тигрицы проводилось нерегулярно, с перерывами в 3-4 дня".





Ранее также стало известно о том, что в алматинском зоопарке из-за ненадлежащих условий содержания погибли шесть снежных барсов . По словам директора учреждения Каната Каримова, животные погибли в 2008-2014 годах. Причиной смерти всех шести барсов стала двусторонняя пневмония. По его словам, свою роль сыграли ненадлежащие условия их содержания, в частности то, что вольер животных располагался у реки, где наблюдается сырость.





После обнародования фактов гибели целого ряда животных была создана рабочая группа с целью определить наиболее острые проблемы зоопарка.





В ходе изучения материалов, представленных организациями, установлено следующее. При проведении инвентаризации в 2015 году были замечены проблемы со здоровьем тигров, ягуаров, леопардов. Однако, как показывает развитие ситуации, действенные меры приняты не были. Существующие вольеры не позволяют провести работу по обогащению среды и зачастую не отвечают требованиям по содержанию животных. Отсутствует механизм контроля кормления животных зоопарка", - сообщил в ходе заседания группы депутат маслихата Алматы Станислав Канкуров.

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