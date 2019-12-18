В Казахстане стартовала подписная кампания в поддержку принятия закона о защите животных

Алматы. 17 декабря. Kazakhstan Today – Организованная зоозащитниками подписная кампания в поддержку принятия закона о защите животных началась во всех городах республики, передает Kazakhstan Today.

"Цель кампании – это сбор подписей жителей, согласных с тем, что Казахстану нужен национальный закон, регулирующий обращение с животными. В дальнейшем общее количество собранных голосов будет представлено в качестве количественного выражения общественного мнения, согласного поставить свою подпись под открытым обращением президенту Республики Казахстан", - сообщили в Ассоциации по защите животных в Республике Казахстан.

Зоозащитники оценивают отношение к животным в Казахстане как безответственное и жестокое.

На бытовом уровне обычным делом является неудовлетворительное содержание животных (отсутствие требуемой еды и питья, подходящего жилища, неоказание помощи заболевшим животным) и массовые случаи жестокого обращения с ними", - отметили в пресс-службе ассоциации.

Зоозащитников тревожит отсутствие в Казахстане необходимого законодательства, регулирующего вопросы ответственного и гуманного отношения к животным.

Закон об ответственном обращении с животными нам необходим, так как такие направления, как защита прав граждан при обращении с животными, повышение уровня культуры обращения с животными, благополучие домашних, сельскохозяйственных и диких животных, живущих в условиях неволи (зоопарки, цирки, передвижные зверинцы), контроль над численностью бездомных животных гуманными способами, требования к разведению и обороту животных, участие общественных организаций в программах и мероприятиях в области обращения с животными, просвещение и образование граждан, в том числе детей, в вопросах отношений с животными и воспитание гуманного отношения ко всему живому и другие направления у нас никак не регулируются на общереспубликанском законодательном уровне", - сообщает ассоциация.

Согласно информации пресс-службы, зоозащитные организации Казахстана много лет требуют принятия национального закона об ответственном обращении с животными.

Существующий закон РК "Об охране, воспроизводстве и сохранении животного мира" регулирует охрану животного мира, а закон РК "О ветеринарии" регулирует предотвращение заболеваний сельскохозяйственных животных. Нормы Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными практически не позволяют привлекать к ответственности за такое обращение", - отметили в Ассоциации.

Пресс-служба сообщила, что кампания рассчитана на 30 дней. Граждане могут отдать свой голос на специально созданном сайте http://zakonanimal.kz/.

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