Волонтеры призывают наказать садиста из Алматы, повесившего собаку на турнике

Алматы. 23 июля. Kazakhstan Today - В Алматы волонтеры добиваются наказания для изверга, повесившего во дворе частного дома собаку, передает Kazakhstan Today.

Видео с повешенной во дворе собакой волонтерам прислали жители Алатауского района. Полиция выехала на место происшествия. Зоозащитники готовят заявления на владельца пса по факту жестокого обращения с животными, пишет портал inAlmaty.kz

По рассказам очевидцев, в Алатауском районе, за рынком "Кенжехан", владелец частного дома повесил на турнике собаку на глазах своих детей и соседей. Животное провисело на железной проволоке 20 минут. Соседи зафиксировали этот факт на видео и прислали его зоозащитникам.

Волонтеры выехали на место, чтобы разобраться в ситуации.

За тем, как он вешал собаку, наблюдали 5-летние дети. Соседи подняли шум, начали снимать, он снял собаку с крюка и увез в неизвестном направлении. По нашему звонку приехали патрульные. Хозяин собаки утверждает, что она осталась жива и он выбросил ее в Айнабулаке. Мы проехали на то место, но никакой собаки там, естественно, не нашли. Двадцать минут на проволоке провисеть, она, конечно, выжить не могла. С полицией мы проехали округу, но в таком большом районе мало шансов найти тело. Сейчас ждем опергруппу, чтобы они приняли заявление на месте. Расследовать будут по статье 316 "Жестокое обращение с животными". В полиции сказали, что может быть и уголовное наказание", - рассказала волонтер группы "Алматы: помощь животным, попавшим в беду" Аксинья Маковецкая.

По словам самого садиста, собака жила у них во дворе с щенячьего возраста, но затем стала давить кур, и он решил повесить ее. Он утверждает, что не знал, что в этом случае можно было вызвать ветеринарную службу.

Мы заходили во двор и видели, что условия там были плохие. Собака сидела на цепи без воды. Ветпаспорта с прививками у него не было, и он не имел права выпускать ее на территорию жилого массива, так как у собаки могло быть бешенство. Также он не имел права выкидывать тело. В любом случае он должен понести ответственность. Еще два зоозащитных фонда - "Аяныш" и KARE - обещали отправить на него заявление", - добавила Маковецкая.

Напомним, ранее в Алматы живодер изрезал восьмимесячного щенка до полусмерти - срезал ему 70% кожи и разрезал пах. Щенка спасли зоозащитники. Они потребовали найти и наказать изверга, сообщал портал turantimes.kz. По словам организатора "Фонда добрых дел Алматы" Ульяны Бакаевой, в том, что над животным поиздевался человек, нет никаких сомнений. Рваных ран от бродячих собак у щенка нет, не повреждены мясо и мышцы, как это обычно бывает от укусов. Была версия, что животное сбила машина, однако никаких переломов и ушибов врачи также не обнаружили.

Однако даже если живодера вычислят, судить его будут нестрого. В Уголовном кодексе Казахстана есть статья 276, согласно которой "наказание за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, предусматривает штраф от 100 до 200 МРП, исправительные работы либо ограничение свободы на срок до одного года". Однако ответственность ждет живодера лишь в случае гибели или увечий животного, и то при условии, что преступление было совершено из хулиганских мотивов, с использованием садистских методов или в присутствии несовершеннолетнего. В статье не предусматриваются избиение животного в собственном доме или преступления с целью получения выгоды, отмечает издание.

Бакаева отметила, что случаев живодерства очень много, поэтому в приюте полно животных, покалеченных людьми. Есть собака, у которой обнаружили пулю в 3 миллиметрах от сердца, а в боку - ножевое ранение. Когда ее повезли на рентген, выяснилось, что перебиты все кости. Был даже сломан нос, животное дышало через дырочку.

В Центре социальной адаптации и реализации травмированных животных живет еще одна собака, у которой отрублены две лапы, хвост и уши. Также есть животные с пулями в позвоночнике и алабай, которому отрубили нос.

Стоит отметить, что первобытная жестокость по отношению к животным наблюдается во многих аспектах жизни человека: сельское хозяйство, пушное звероводство, опыты на животных, индустрия развлечений (цирки, охота, рыбалка, бои, реклама, кино, зоопарки).

Случаи необоснованно жестокого обращения с животными в Казахстане происходят довольно часто. Среди нашумевших историй о живодерах факты расстрела тигра и двух медведей в Шымкентском зоопарке в 1990-х годах. Тогда животных убили для продажи китайским бизнесменам. Также были случаи убийства страусов и копытных на шашлык и бешбармак. Только вмешательство СМИ смогло изменить ситуацию: чиновник был уволен и отдан под суд.

Нередки и случаи издевательств над пернатыми, занесенными в Красную книгу, в частности, над соколами-балобанами, которых при незаконной перевозке для продажи на черном рынке содержат в ужасающих условиях - птицам стягивают крылья и лапы, надевают маски, пеленают и утрамбовывают в ящиках. Живым до места назначения доезжает лишь небольшой процент соколов.

По мнению психоаналитиков, самыми изощренными способами истязания и унижения животных, особенно представителей дикой природы и более всего крупных хищников, отличаются цирки и зоопарки. В том же Шымкентском зоопарке львица в стрессовом состоянии съела пятерых своих детенышей из-за того, что руководство зоопарка разрешило сотрудникам телевидения проводить съемки внутри вольера с новорожденными львятами. Львят выковыривали шестом из-под львицы, чтобы удобнее было снимать. После отъезда тележурналистов львица, учуяв чужой запах, съела детенышей.

Ранее в Казахстане живодеры накормили змею насваем и выложили видео в Интернет. Видео, размещенное в Youtube, озаглавили "Жылан-наркоман" ("Змея-наркоман"). На видео живодеры раскрыли пасть пойманной змеи и засыпали туда насвай. После этого рептилию отпустили. Вероятно, сотворенное издевательство показалось исполнителям удачной шуткой, за кадром слышится смех. Это далеко не единичный случай издевательств над животным миром, причем свои "подвиги" живодеры охотно выкладывают в Интернет, не опасаясь быть привлеченными к ответственности. В частности, ранее в Интернете появилось видео, на котором двое мужчин жестоко расправляются с волком. Сначала один из них переезжает животное колесом внедорожника. А затем оба начинают всячески избивать беспомощного волка. Позже за издевательство над хищником к уголовной ответственности привлекли двух жителей Мангистауской области.

Кроме того, в Актау были выявлены случаи издевательства и последующей продажи животных. Ученик одной из школ через "WhatsApp" распространил фото щенка с отрезанными ушами и хвостом. Затем живодер пообещал продолжить издевательства над животным, если кто-нибудь не купит у него несчастного щенка. Примеру такого "бизнеса" вскоре последовал другой школьник.

В августе 2017 года в казахстанском сегменте соцсетей появилось видео с подожженной кошкой. В видеоролике, который длится несколько секунд, видно объятое пламенем мечущееся животное. За кадром слышны смех и комментарии наблюдающих за этим молодых людей. "Видео загружено специально, чтобы были предприняты хоть какие-то меры против этих лиц", - говорится в подписи к видео, размещенному на странице madlipz.kz в Инстаграм.

В Костанае прохожие обнаружили на улице собаку, ставшую жертвой живодеров. Пес по кличке Гром поступил в общественное объединение "Надежда" в ужасающем состоянии: с дырой в носовой полости от толстого гвоздя, отсутствующим глазом, с запахом разложения, пишет Alau.kz.

В 2014 году в зоопарке Караганды ягуарам публично скормили полуторамесячного медвежонка. Сотрудники зоопарка объяснили свои действия тем, что животное было больным и нежизнеспособным - ветеринары диагностировали у него сердечные и неврологические заболевания. В Казахстанском общественном фонде защиты животных "KARE-забота" по этому поводу заявили, что, если болезнь медвежонка была несовместима с жизнью, после проведения обследования ветеринарным врачом животное должно быть соответствующим образом усыплено. Напомним, что в Казахстане до сих пор продолжается варварский отстрел бродячих животных. В частности, работники охотобщества средь бела дня отстреливали собак в селе Боровское Костанайской области. Кроме того, не все отстрелянные собаки были бродячими. Убийство животных совершалось прямо на территории поселка, что запрещено законом.

В ноябре 2017 года в Шымкенте на глазах у детей рядом с медицинским колледжем отстреливали собак. Местная жительница Елена Васильченко рассказала, что она и ее дочь стали свидетельницами бойни, девочка пережила стресс. Все произошло, когда дети шли в школу. При этом работники ветслужбы не отреагировали на возмущения очевидцев, информировал tvk-uko.kz. Позже стало известно, что сотрудники ветеринарной организации были наказаны.

По мнению казахстанских представителей организаций по защите животных, отсутствие госконтроля за отловом бродячих животных порождает преступную жестокость.

Случаи варварства и жестокости по отношению в животным нередки и за границей. В частности, в Канаде с параноидальной жестокостью были убиты 100 ездовых собак. Животных убивали, стреляя в голову, а выжившим перерезали горло.

Ослица Анапка, ставшая известной после "рекламного" полета летом 2010 года на парашюте над Азовским морем, умерла в московском конно-фермерском хозяйстве "Стрелы Ярилы" от обширного инфаркта.

В РФ милиционеры Тульской области были вынуждены обогревать и кормить животных зоопарка на колесах. Хозяин бросил на дороге своих четвероногих питомцев в мороз минус 20.

Британец Ли Брюс был осужден на восемь месяцев заключения за то, что бросил на голодную смерть в арендованной им квартире породистого боксера по кличке Бобби, а сам в это время предавался любовным утехам вместе со своей сожительницей, сообщает газета "Сан". Спустя три месяца, столько Ли Брюс не платил за жилье, безжизненное тело отощавшего пса обнаружил владелец арендованной 24-летним британским солдатом квартиры.

Между тем в редких случаях здравый смысл и человеческое достоинство побеждают жажду наживы и связанную с ней и другими пороками людей жестокость по отношению к животным. В частности, власти Китая запретили проводить в стране цирковые представления с участием животных.

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