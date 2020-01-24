Шымкент. 23 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте закрыли передвижной контактный зоопарк "Тортила", передает Kazakhstan Today.

После того, как на защиту животных, которых содержали в тесных клетках, без воды и нормального пропитания, встали казахстанские зоозащитники, передвижной зоопарк в большой надувной черепахе закрыли.

Представители торгового центра "Наурыз парк" расторгли договор с передвижным зоопарком. Владельцам дали 10 дней на то, чтобы они освободили территорию ТРЦ. В это время принимать посетителей они не будут, сообщает Otyrar.kz

Тортила" скандально известный в СНГ передвижной зоопарк. Он был организован в Дагестане. Позже его деятельность прекратили. Тогда зверинец начал гастролировать. Но в каждом из городов, где они побывали, на защиту животных вставали местные активисты.

Зоозащитники призывают запретить контактные зоопарки в Казахстане . В своих обращениях они просят Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан создать закон о запрете деятельности контактных зоопарков, а также передвижных зоопарков в стране.

В конце октября по инициативе алматинских зоозащитников был закрыт мини-зверинец в торгово-развлекательном центре "Атакент Молл". Тогда экоактивисты раскритиковали условия содержания животных и потребовали провести проверку.

На прошлой неделе стало известно о завершении деятельности другого контактного зоопарка в "Алматы Молл" . Напомним: в торговом центре с целью извлечения доходов детенышей диких животных содержат в варварских, совершенно неприемлемых, граничащих с пытками условиях.

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