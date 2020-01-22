Шымкент. 21 января. Kazakhstan Today - Зоозащитники призывают запретить контактные зоопарки в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Волна скандала с контактными зоопарками в Казахстане может захлестнуть и Шымкент. Накануне пользователи социальных сетей распространили шокирующие кадры с животными из передвижного зверинца "Тортила" в Шымкенте, сообщает Almaty.tv

Активисты заявляют, что большинство животных больны, у них нет еды и воды, а спят они в грязных и тесных клетках. Казахстанцы поддержали зоозащитников в требовании закрыть этот мини-зоопарк.

"От лица общественности призываем вас, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, создать закон о запрете деятельности контактных зоопарков, а также передвижных зоопарков в нашей стране", - говорят зоозащитники.

В конце октября по инициативе алматинских зоозащитников был закрыт мини-зверинец в торгово-развлекательном центре "Атакент Молл". Тогда экоактивисты раскритиковали условия содержания животных и потребовали провести проверку.

На прошлой неделе стало известно о завершении деятельности другого контактного зоопарка в "Алматы Молл" . Напомним: в торговом центре с целью извлечения доходов детенышей диких животных содержат в варварских, совершенно неприемлемых, граничащих с пытками условиях.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства