В Нур-Султане в разгар дня устроили вооруженную охоту на домашнюю собаку

Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Жительница столицы утверждает, что ее пса убили сотрудники службы отлова животных. Собаку, истекающую кровью, обнаружили дети, передает Kazakhstan Today.

Анастасия Онгарбаева уверена в том, что ее собаку убили сотрудники службы отлова животных. Кадры с записи камеры видеонаблюдения говорят громче любых слов. На них видно, как еще живая дворняжка наблюдала за "Газелью", которая остановилась прямо перед домом, а после, как от удара током, резко побежала в сторону дома, сообщает "Первый канал Евразия"

Она упала, истекала кровью, собака умирала. Дочь испугалась, начала кричать, плакать, побежала домой, начала папе звонить. Я не могу понять, почему так происходит, почему на частной территории убивают наших питомцев", - рассказала хозяйка убитого животного.

Испуганная дочь Анастасии Дильназ теперь боится за остальных питомцев и не хочет выходить на улицу.

Она забежала от того, что ей некуда было деваться, в будку железную. Там умерла рядом со своим щенком. Я увидела мужчину, который стоял за забором, он пытался открыть дверь, и мне стало страшно", - рассказала Дильназ Юсупова.

На кадрах видно, что водитель "Газели" сделал безуспешную попытку проникнуть на территорию, после чего вернулся в авто.

Заключение ветеринара показало, что собака умерла от удушья. Из тела несчастного животного извлекли дротик.

У нас очень много детей всегда, племянники, дети, они гуляют на улице, я даже не могу представить. Самый младший - 7 лет, если бы он вышел, как всегда, с питомцем на улицу, и они стоят и стреляют, что было бы?" - отмечает Анастасия Онгарбаева.

Власти утверждают, что, согласно правилам отлова и содержания собак, животные должны находиться дома. За его пределами их считают беспризорными. Даже если они чипированы.

Как заявил замдиректора "Астана ветсервис" Аскар Ауелбек, жители поселка Силикатный нередко жалуются на агрессию четвероногих. "Если собака находилась за территорией ограждения, мы сказали: тогда принимайте меры по обездвиживанию собак. У нас есть пневмооружие - специальные дротики, намазанные препаратами. Если этот препарат попадает в организм, если собака не совсем в хорошем состоянии, то, соответственно, может умереть. Возможно, это и произошло, но наше предприятие не занимается убийством собак. Мы занимаемся гуманным отловом", - заявил он.

На так называемые гуманные расходы "Астана ветсервис" в этом году заложено 70 млн тенге. А на отлов и содержание животных деньги выделяются по факту - на одну собаку чуть более 9 тысяч.

Сообщается также, что хозяева убитой собаки обратились в полицию и в прокуратуру.

Также французская актриса и активная зоозащитница Брижит Бардо опубликовала открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с жестоким обращением с животными в республике. Она призвала перейти к гуманному отношению к бездомным животным и предложила помощь своего Фонда в этом вопросе.

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