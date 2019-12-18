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Брижит Бардо обратилась к Токаеву с открытым письмом в связи с жестоким обращением с животными в Казахстане

17.12.2019, 15:44 8317
Алматы. 17 декабря. Kazakhstan Today - Французская актриса и активная зоозащитница Брижит Бардо опубликовала открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает Kazakhstan Today. 

В нем она ужасается варварскому обращению с кошками и собаками в Казахстане и призывает Токаева принять жесткие меры, пишет газета "Литер". 
 
"Я пишу, чтобы выразить свой ужас и отчаяние по поводу судьбы бездомных животных в вашей стране. Продолжают поступать свидетельства жестокого отлова и уничтожения собак и кошек, убитых варварским способом. Агентствам по "контролю за животными" хорошо платят за то, чтобы они очищали улицы от бедных животных безо всяких угрызений совести по поводу наносимых животным травм, а также потрясений, которые испытывают ухаживающие за ними люди", - говорится в письме. 
 
К обращению приложены фотографии истерзанных трупов собак. 
 
Кроме того, Брижит Бардо утверждает, что в Атырау и Уральске бездомных собак обездвижили парализующим газом, а потом сожгли заживо. 
 

Как можно представить такие пытки в XXI веке? Лица, совершающие такие действия, во Франции или в большинстве стран мира будут считаться психопатами и отправятся на лечение либо будут приговорены к длительным срокам заключения", - пишет актриса. 

 
Бардо предлагает Токаеву перейти к гуманному отношению к бездомным животным. 
 

Гуманный подход - это стерилизация, чипирование, расширение прав в отношении защиты бездомных животных. Деньги, которые сейчас тратятся на уничтожение животных, как раз можно направить на эти цели", - указывает зоозащитница. Также Бардо предлагает помощь своей зоозащитной организации. 

 

Мой фонд готов содействовать в работе над сменой стратегии, которая принесет хорошие результаты в долгосрочной перспективе и интегрирует вашу страну в гуманистическую политику всеобщего уважения к человеку, природе и животным. Поработайте вместе с защитниками вашей страны над разработкой нового закона о защите животных. Я жду от вас быстрого и положительного ответа и готова послать представителя моего Фонда, который поделится своим видением и возможностью управления бездомными животными, без жестокости и угрозы роста их популяции. Не разочаровывайте меня, господин президент!" - этими словами завершила Бардо свое письмо. Письмо подписано "Со всей моей надеждой, Брижит Бардо".

 
 

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