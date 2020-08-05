Жестокое обращение, собачьи бои и отстрел бродячих псов: казахстанцев приглашают обсудить законопроект "Об ответственном отношении к животным"

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - В среду, 5 августа, в 11.00, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК проводит общественное обсуждение законопроекта "Об ответственном отношении к животным", разработанного ранее группой депутатов мажилиса парламента РК, передает Kazakhstan Today.

Сегодня документ находится на рассмотрении в правительстве. Необходимость нового законопроекта о защите животных в Казахстане давно назрела. В стране нет единого закона об ответственном обращении со всеми животными, в том числе домашними, дикими и сельскохозяйственными", - сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Отмечается, что сообщения о жестоком обращении с животными регулярно появляются в соцсетях. Однако сегодня наказание за жестокое обращение с животными в Казахстане слишком мягкое.

Практика показывает, что те, кто жестоко относятся к животным , в 5 раз чаще совершают жестокие преступления в отношении человека, в 4 раза более склонны к совершению имущественных преступлений. В действующем законодательстве отсутствует понятие приютов для животных и стандартов их строительства, правила выгула и содержания домашних животных, а правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек разнятся по разным городам и населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Кроме того, вызывает немало нареканий общественности и сам процесс отстрела бродячих животных . Зоозащитники предлагают вместо этого создать приюты для животных и проводить стерилизацию кошек и собак. Некоторые хозяева бросают своих домашних питомцев, оставляют их без еды и воды на долгое время, не предоставляют вовремя ветеринарную помощь и так далее.

Также вызывают вопросы этического характера и проводимые в республике собачьи бои, возмущаются граждане и случаи жестоких условий содержания животных в некоторых казахстанских зоопарках и цирках.

В целом проблема жестокого обращения с животными комплексная тесно переплетается с воспитанием детей, педагогикой, этикой, информационной, природоохранной и уголовно-исполнительной политикой. Поэтому сегодня государством будут приниматься меры, в первую очередь, по ужесточению требований к содержанию животных в зоопарках, финансироваться гражданские инициативы по защите животных, а также поддерживаться зооволонтерство и продвигаться идеи ответственного отношения к животным как среди школьников, так и среди студентов. В свою очередь, Минэкологии готово рассмотреть все предложения общественности по этому вопросу и учесть их при обсуждении законопроекта", - информирует пресс-служба.

Все неравнодушные к данной проблеме могут присоединиться к круглому столу в ZOOM-формате 5 августа, в 11.00. Ссылка на конференцию: https://us02web.zoom.us/j/9043681468 , пароль: 1204. По вопросам можно обращаться по номеру 8 701 793 24 18.

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