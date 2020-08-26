В СКО трое мужчин съели собаку своего односельчанина

Петропавловск. 25 августа. Kazakhstan Today - В СКО двум сельским подросткам пришлось давать свидетельские показания по факту жестокого обращения с животным. Один из них после увиденного назвал взрослых земляков извергами, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции СКО, 22 августа житель села Большая Малышка обратился в полицию с заявлением, что накануне трое сельчан съели принадлежавшую ему собаку. По словам мужчины, он был должен одному из них 6 тысяч тенге и отдал животное в уплату долга, но предполагал, что его четвероногий друг будет, как и прежде, сторожить жилье.

Однако трое сельчан забили и зажарили животное на костре на берегу Ишима. Звуки глухих ударов и собачий визг слышали двое подростков 12 и 16 лет, рыбачившие неподалеку. Когда один из мальчиков отправился домой, он увидел, как трое мужчин разделывают подвешенную к дереву рыжую собаку.

Сотрудниками районного отдела полиции задержан подозреваемый, 1987 года рождения, допрошены двое возможных соучастников, 1986 и 1982 годов рождения. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 316 Уголовного кодекса РК (Жестокое обращение с животными). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Хотя один из участников происшествия отказался употреблять мясо собаки в пищу, все трое не считают, что совершили нечто предосудительное. Остается надеяться, что суд заставит их изменить точку зрения. Законом за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность в виде штрафа до 120 месячных расчетных показателей, либо исправительных работ в том же размере, либо привлечением к общественным работам до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток", - рассказал начальник ОП Кызылжарского района полковник полиции Алихан Байкадамов.

Это не первый случай жестокого обращения с животными. К примеру, 19 августа стало известно, что в Нур-Султане мужчина жестоко расправился с щенками. 6 августа житель Шымкента на глазах детей застрелил во дворе кошку.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев выступает за введение уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Свое мнение Мирзагалиев озвучил после общественного обсуждения законопроекта "Об ответственном отношении к животным", разработанного группой депутатов мажилиса парламента.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства