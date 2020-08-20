В Нур-Султане мужчина жестоко расправился с щенками

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане мужчина закрыл 15 щенков в плотный мешок и оставил погибать в кузове машины, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане мужчина запихнул щенков в мешок и оставили погибать под палящим солнцем. Из 15 малышей волонтёрам удалось спасти лишь троих, сообщает телеканал Astana.tv

Все лето из разных частей страны приходили сообщения о зверских поступках в отношении животных. Однако наказание для живодёров - совсем не шокирующее. За жестокое обращение с животными штрафуют на 10 тысяч тенге. Максимум - могут отправить на общественные работы или арестовать на месяц.

Юрист Алена Дуля считает - за истязание и убийство четвероногих нужно жёстко наказывать.

Я считаю, за такие из ряда вон выходящие случаи должна быть ответственность свыше 5 лет лишения свободы. Случаи, которые по своей жестокости не превышают описанный, минимальный предел от 2 лет лишения свободы должен быть", - сказала юрист.





Издевательство над животными - это следствие плохого воспитания и жизненных трудностей, считает президент Актюбинского общества защиты животных "Камкор" Татьяна Острецова. Не в силах решить свои проблемы, люди выплескивают негатив на слабых. Особенно опасно, когда такую агрессию по отношению к собакам и кошкам проявляют дети.

Особенно когда это делают дети, нужно говорить о том, насколько эти дети психически здоровы, потому что во всем мире таких детей берут на учет и наблюдают. Доказано, что тот, кто издевается над животными в детстве, имеет склонность к совершению преступлений в дальнейшем", - рассказала активистка.

После резонансных историй из Атырау, Караганды и Алматы активисты заговорили об ужесточении законодательства. В Минэкологии заверяют - с новыми нормами живодёрам спуску не будет.

К этому законопроекту будет разработан сопутствующий законопроект, который будет вносить изменения в действующее законодательство, в том числе в области ветеринарии, КОАП и в Уголовный кодекс. И как раз там мы рассматриваем вопрос ужесточения ответственности, вплоть до лишения свободы", - рассказал зампредседателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Нариман Жунусов.

Цель нового законопроекта - защитить животных от жесткого обращения, регулировать численность бродячих кошек и собак, а также запретить пропаганду издевательств. Как утверждают в Комитете лесного хозяйства и животного мира, этот законопроект находится на особом контроле и до конца года попадет на рассмотрение в мажилис.









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