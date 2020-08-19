Экообразование в школах начнут внедрять уже в этом году

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Министерство образования науки начнет внедрять новую программу экологического образования в школах, передает Kazakhstan Today.

Общественный резонанс, который вызвали события, связанные с загрязнением озера Кобейтуз и избиением тюленей в Каспийском море, еще раз продемонстрировали важность формирования экологической культуры и экологического воспитания. Понятно, что в этом процессе должны участвовать разные институты, но роль организаций образования является весьма значимой", - написал в Facebook глава МОН РК Асхат Аймагамбетов.

Он сообщил, что после поручения президента внедрить экообразование в школах был проведен анализ действующих учебных программ и подготовлено несколько решений. Некоторые из них будут реализованы уже в этом году.

Экообразование нужно начинать с основ. Поэтому в новом учебном году во всех школах будут проводиться классные часы по экотематике. Уже сейчас наши педагоги и эксперты завершают разработку программ для всех классов. Также ведется обсуждение по предмету", - уточнил министр.





Он также отметил, что дети во всем берут пример с родителей, поэтому взрослое поколение должно быть примером для своих детей и относиться бережно к окружающей среде. Важно проводить работу и с родителями.

Для повышения интереса детей к теме на базе центра "Дарын" будут проводиться конкурсы научных проектов по экологическому направлению. Будут организованы эко-квесты, мастер-классы, подготовка театральных постановок, изготовление изделий из экоматериала с использованием вторичного сырья и так далее. Здесь будут учитываться возрастные особенности детей: мини-исследования с годами приведут к серьезным научным проектам.

Также в этом направлении продумывается и дополнительное образование: кружки, клубы, дворцы школьников.

Помимо этого, Министерство образования и науки с 2020-2021 учебного года совместно с ПРООН начинает реализацию нового проекта по повышению у обучающихся уровня экологической культуры, экологического образования и воспитания", - проинформировал Аймагамбетов.

В рамках этого проекта будут созданы информационно-образовательные видеосюжеты, многосерийные анимационные видеоролики на темы: Земля, Воздух, Вода, Энергия, Биоразнообразие. Также по всем этим направлениям будут подготовлены интерактивные онлайн-уроки.

На системной основе МОН планирует запустить серию мероприятий: экоакции, выставки, конкурсы на лучшее озеленение школы. При организациях образования планируется создать экологические площадки (тепличный комплекс, энергоэффективное освещение, солнечные панели, капельное орошение, сенсорные краны и так далее).

Мы хотим, чтобы наши дети знали, как взаимодействуют общество и природа, и применяли эти навыки во взрослой жизни. Знали, какие экологические следы оставляет человек каждый день. К примеру, когда мы пользуемся мобильными телефонами, бытовыми приборами, машинами и самолетами. Понимали, сколько воды тратится на производство разных предметов, к примеру, на изготовление одной только футболки (около 2700-3000 литров)", - отметил министр образования.

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