Шымкент. 6 августа. Kazakhstan Today - Житель Шымкента на глазах детей застрелил во дворе кошку, передает Kazakhstan Today.

В управление полиции Абайского района департамента полиции города Шымкента обратился жительница города с заявлением о том, что ее сосед во дворе дома в присутствии детей застрелил кошку из пневматического оружия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 316 Уголовного кодекса РК, 52-летний подозреваемый доставлен в полицию.

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