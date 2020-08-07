Житель Шымкента на глазах детей застрелил во дворе кошку

В управление полиции Абайского района департамента полиции города Шымкента обратился жительница города с заявлением о том, что ее сосед во дворе дома в присутствии детей застрелил кошку из пневматического оружия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 316 Уголовного кодекса РК, 52-летний подозреваемый доставлен в полицию.
Накануне сообщалось, что в Караганде дети до смерти замучили котят.
Вместе с тем в Казахстане разработан законопроект, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными.
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