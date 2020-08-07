Система Orphus

Житель Шымкента на глазах детей застрелил во дворе кошку

06.08.2020, 18:20 4456
Житель Шымкента на глазах детей застрелил во дворе кошку
Шымкент. 6 августа. Kazakhstan Today - Житель Шымкента на глазах детей застрелил во дворе кошку, передает Kazakhstan Today.
 

В управление полиции Абайского района департамента полиции города Шымкента обратился жительница города с заявлением о том, что ее сосед во дворе дома в присутствии детей застрелил кошку из пневматического оружия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 316 Уголовного кодекса РК, 52-летний подозреваемый доставлен в полицию.
 
Накануне сообщалось, что в Караганде дети до смерти замучили котят.
 
Вместе с тем в Казахстане разработан законопроект, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая