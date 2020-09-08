Законопроект о защите животных внесен в правительство РК

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - В ходе пресс-конференции в правительстве РК сообщили, на какой стадии находится законопроект по защите животных, передает Kazakhstan Today.

Законопроект "Об ответственном отношении с животными" разработан и внесен в правительство. После процедуры согласования он будет внесен на обсуждение в мажилис.

По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Мазгзума Мирзагалиева, законопроект не исключает уголовного наказания для живодеров.

Все, что касается ужесточения и наказания, подразумевает под собой внесение изменений в Административный и Уголовный кодексы. Соответствующие формулировки будут вырабатываться уже в парламенте. Предварительно я могу сказать, что да, такие нормы предусматриваются", - пояснил глава МЭГПР.

Пока неизвестно, какой срок грозит за жестокое обращение с животными, поскольку законопроект требует соответствующего обсуждения в парламенте.

Министр также подтвердил, что данный законопроект предусматривает норму о закрытии дельфинариев.

Эта норма свое отражение в документе уже нашла. Мы в драфт законопроекта соответствующую норму посадили. В последнее время, вы знаете, было обращение и общественников, и международных общественных деятелей, связанное с запретом дельфинариев. Поэтому такую норму мы выработали. Она коснется не только дельфинариев - там есть запреты и по другим нормам, связанным с содержанием диких животных", - пояснил он.





Напомним, Жан-Мишель Кусто, исследователь, защитник окружающей среды, сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, записал видеообращение, в котором поддержал предложение Казахстана по закрытию дельфинариев и предложил свою помощь в решении дальнейшей судьбы содержащихся в них животных.

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