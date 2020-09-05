Жан-Мишель Кусто поддержал инициативу Казахстана о запрете дельфинариев

Алматы. 4 сентября. Kazakhstan Today - Жан-Мишель Кусто, исследователь, защитник окружающей среды, сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, записал видеообращение , в котором поддержал предложение Казахстана по закрытию дельфинариев и предложил свою помощь в решении дальнейшей судьбы содержащихся в них животных, передает Kazakhstan Today.

Правительство Казахстана рассматривает возможность введения запрета на содержание дельфинов в неволе. Браво! Я благодарен казахстанскому народу и правительству за эту инициативу и полностью ее поддерживаю", - сказал защитник природы.

Он отметил, что сейчас многие страны откликаются на требования общественности запретить содержание китов и дельфинов в бетонных резервуарах и их выступления на потеху публики. Как уже доказали научные исследования, дельфины и киты страдают в неволе, из-за продолжительного стресса они живут меньше, чем их собратья в дикой природе. При этом их поведение во время представлений не является естественным для них.

Я убежден, что инициатива по запрету содержания дельфинов в неволе очень важна для защиты будущего наших океанов. Мы приветствуем желание защитить этих животных, и я будут рад возможности помочь вам в этом", - заключил Жан-Мишель Кусто.

Ранее глава Минэкологии Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил о том, что ведомство готово рассмотреть вопрос о закрытии дельфинариев в рамках проекта закона "Об ответственном отношении к животным".

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