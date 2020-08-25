Минэкологии рассмотрит вопрос о закрытии дельфинариев

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов рассмотрит обращение казахстанских зоозащитников о закрытии дельфинариев, передает Kazakhstan Today.

Понимая беспокойство защитников дельфинов их состоянием и условиями содержания в дельфинариях, Минэкологии готово рассмотреть вопрос о закрытии дельфинариев в рамках проекта закона "Об ответственном отношении к животным", - написал в Twitter глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев.

Он отметил, что это вопрос не одного дня и для его рассмотрения потребуется определенное время. К обсуждению привлекут экспертов, а также изучат международный опыт.

Именно принцип гуманизма и заложен в указанном законопроекте о животных", - подчеркнул министр.

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