Система Orphus

Минэкологии рассмотрит вопрос о закрытии дельфинариев

24.08.2020, 14:20 6211
Минэкологии рассмотрит вопрос о закрытии дельфинариев
Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов рассмотрит обращение казахстанских зоозащитников о закрытии дельфинариев, передает Kazakhstan Today. 
 

Понимая беспокойство защитников дельфинов их состоянием и условиями содержания в дельфинариях, Минэкологии готово рассмотреть вопрос о закрытии дельфинариев в рамках проекта закона "Об ответственном отношении к животным", - написал в Twitter глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев.

 
Он отметил, что это вопрос не одного дня и для его рассмотрения потребуется определенное время. К обсуждению привлекут экспертов, а также изучат международный опыт. 
 

Именно принцип гуманизма и заложен в указанном законопроекте о животных", - подчеркнул министр.

 
Напомним, что в Казахстане разработан законопроект, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая