В Акмолинской области неизвестные перетянули собаке шею резинкой, образовалась огромная опухоль

КОКШЕТАУ. 27 ИЮЛЯ - В Акмолинской области обнаружили собаку с перетянутой на шее резинкой, из-за чего у животного образовалась огромная опухоль. Ветеринары борются за ее жизнь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об очередном факте жестокого обращения с животными сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

В последнее время Казнет переполнен ужасными видео, от избиения тюленя до сожжения собак. Сегодня я снова наткнулся на вопиющий случай: собаке перевязали шею резинкой, и она ходила так долгое время. В итоге у нее огромная опухоль головы. Ветеринары не знают, выживет ли пёс", - написал Абдрахманов в Инстаграм .

Он сообщил, что по данному факту полиция Акмолинской области приступила к соответствующей проверке.

Я надеюсь, что законопроект, где будут регламентироваться правила обращения с животными и наказание за жестокое обращение с ними, который разрабатывают в Минэкологии, поможет исправить ситуацию", - добавил замначальника ДП Алматы.









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В прошлом году всю страну шокировало сообщение о том, что в столичном отлове изнасиловали четырех собак





В Казахстане регулярно фиксируются случаи жестокого обращения с животными. И хотя вносятся поправки в законодательство, которые ужесточат наказание за издевательство над животными, число бесчеловечных поступков и жесточайших убийств животных не снижается.

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