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В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой

05.08.2021 5590
ЖЕЗКАЗГАН. 5 АВГУСТА - В соцсетях появилось видео, на котором заснято, как мужчина едет по Жезказгану на велосипеде, волоча за собой на веревке животное, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В комментариях под видео в телеграм-канале "Патриот" говорится, что инцидент произошел на перекрестке улиц Абая и Маметовой. Живодер издевался над кошкой. Животное не подавало признаков жизни. 
 

В ходе розыскных мероприятий был установлен велосипедист. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). Мужчина дает показания", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

 
Факты издевательства над животными в последнее время далеко не редкость. В Акмолинской области неизвестные перетянули собаке шею резинкой, образовалась огромная опухоль. В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых "коробочников", людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить. 19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео. 17 июля в Актобе из окна выбросили собаку. Маленький песик выжил, но не может встать на лапы. 
 

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