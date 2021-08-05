Тургамбаев: До 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными планирует ввести Минэкологии

ФОТО: Заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев

Случаи жестокого обращения с животными в Казахстане не редкость. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях отмечал, что наша страна лидирует в мировом экологическом антирейтинге. "Отношение к животным является мерилом цивилизованности любого государства, а у нас с этим далеко не все в порядке", – сказал глава государства в своем послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года. В связи с этим он поручил Министерству экологии разработать законопроект "О защите животных". Проект закона прокомментировал в интервью агентству МИА "Казинформ" заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев.

– Чем вызвана необходимость разработки проекта закона об ответственном обращении с животными?

– За последнее время мы все стали свидетелями вопиющих фактов очень жестокого обращения с животными. Поэтому назрела необходимость создания отдельного законопроекта. В этой связи в рамках общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, утвержденного указом президента от 14 сентября 2020 года №413 (пункт 99), правительству поручено совместно с гражданским сектором разработать проект закона о защите животных.

– На что направлен законопроект?

– Документ направлен на правовое регулирование обращения с животными; гуманное отношение к животным, критерием которого является благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей; отношение к ним как к чувствующим существам, способным испытывать страх и боль; установление общих и специальных требований при обращении с животными; защиту животных от жестокого обращения, страдания и гибели. Также среди целей законопроекта недопущение жестокого умерщвления животных; укрепление нравственности и гуманности общества; обеспечение безопасности, открытости информации в области регулирования численности бродячих животных, иных прав и законных интересов граждан.

– Сохраняется ли позиция министерства по поводу введения уголовной ответственности за жестокое обращение с животными? Каким может быть, по-вашему, максимальное наказание за такого рода правонарушения?

– За жестокое обращение с животными, в зависимости от градации, министерством предусматриваются как штрафы, так и ужесточение уголовного законодательства, вплоть до лишения свободы. Так, в Уголовном кодексе статьей 316 за жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, предлагается введение штрафа в размере от 2000 до 5000 МРП, либо лишение свободы от двух до пяти лет. Однако члены межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре, при рассмотрении статьи 316 Уголовного кодекса РК по ужесточению наказания за жестокое обращение с животными, пришли к выводу что данные поправки требуют всесторонней проработки, в связи с чем ими предложено рассмотреть данные нормы в рамках проводимой Генеральной прокуратурой работы по оптимизации уголовного законодательства, с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов.

– О необходимости принятия такого закона в Казахстане говорят уже давно. В чем причина задержки внесения законопроекта в парламент?

– Учитывая, что законопроект является новым и был разработан совместно с гражданским сектором, необходимо было провести все соответствующие согласования не только с центральными государственными органами, но также с акиматами областей, получить положительные заключения всех необходимых антикоррупционных, научных, экономических, лингвистических и общественных экспертиз. Поэтому работа несколько затянулась.

– Потребует ли реализация закона расходов республиканского или местных бюджетов?

– Да, расходы потребуются. Законопроектом предлагается наделить местные исполнительные органы функцией по строительству государственных приютов для бездомных собак и кошек и их дальнейшему содержанию, то есть сюда входит отлов бродячих собак и кошек, их стерилизация, кормление и содержание. Кроме того, в целях учета численности собак и кошек, предлагается ввести норму по их обязательному чипированию за счет республиканского бюджета.

– Спасибо за беседу.

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