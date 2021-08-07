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В Алматинской области подростки-живодеры снимали на видео издевательства над собакой

06.08.2021 5995
ТАЛДЫГОРКАН. 6 АВГУСТА - В соцсетях распространяется видео, на котором заснято, как девочка-подросток неоднократно сбрасывает щенка в овраг, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Видео снимала вторая девочка. Ей удалось заснять, как подруга неоднократно скидывает щенка на камни с высокого обрыва, чтобы тот "точно не смог вернуться домой". При этом подросток утверждает, что щенка "ни капли не жалко".
 
Полицейским удалось найти юную живодерку. Ею оказалась 14-летняя жительница Талдыкоргана, приехавшая на летние каникулы к бабушке в село Талдыбулак Кербулакского района. 
 

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными)", - сообщили в департаменте полиции области.

 
Со школьницей и ее родителями проведена профилактическая беседа. Также будут направлены уведомления в отдел образования, по месту ее обучения и жительства. 
 
Факты издевательства над животными в последнее время далеко не редкость. В Акмолинской области неизвестные перетянули собаке шею резинкой, образовалась огромная опухоль. В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых "коробочников", людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить. 19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео. 17 июля в Актобе из окна выбросили собаку. Маленький песик выжил, но не может встать на лапы. 
 
Напомним, до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными планирует ввести Минэкологии.
 
 

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