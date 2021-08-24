В Костанае живодеры забили собаку молотком на глазах у местных жителей

КОСТАНАЙ. 23 АВГУСТА - В одном из дворов Костаная живодеры забили молотком собаку, посадив ее в мешок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информацию о жестокой расправе над собакой в Костанае разместила на своей странице в Инстаграм жительница города.

По ее словам, жестокое убийство животного "произошло среди бела дня".

Сегодня утром жители шестиэтажного дома по улице Урожайной, 29, неожиданно прервали свой выходной день. Истошный визг собаки, разнёсся по всему двору. Мы выбежали на улицу и увидели страшную картину. Трое взрослых людей в тени деревьев, прямо под окнами шестиэтажки колотили молотком по окровавленному мешку, добивали свою собаку", - пишет автор поста.

Жители многоэтажки вызвали полицию, но спасать животное было поздно.

На вопрос "Что вы творите?" полупьяная хозяйка собаки спокойно ответила, показывая на мешок: "Она начала курей таскать", -добавила жительница Костаная.





Камеры видеонаблюдения запечатлели момент подготовки к убийству, но сам момент расправы на видео не попал.





В полиции уточнили, что данный материал зарегистрирован. Участковый работает над установлением личности людей на видео для привлечения их к ответственности, сообщает телеканал КТК





Напомним, в Павлодаре разыскивают дачных живодеров , которые калечат и убивают собак и кошек.





Была замечена группа подростков на велосипедах, которые, предварительно убедившись, что рядом нет взрослых, забивают животных камнями и палками", - сообщили зооволонтеры.





Как сообщалось ранее, в Казахстане растет число случаев жестокого обращения с животными . За полгода в стране зарегистрировали 33 случая жестокого обращения с животными - на 6,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года.









Факты издевательства над животными в последнее время далеко не редкость. В Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео. В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой. В Акмолинской области неизвестные перетянули собаке шею резинкой, образовалась огромная опухоль. В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых "коробочников", людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить. 19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео. 17 июля в Актобе из окна выбросили собаку. Маленький песик выжил, но не может встать на лапы. В Алматинской области зоозащитники обнаружили "концлагерь" для собак

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