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Дачных живодеров разыскивают волонтеры в Павлодаре

23.08.2021 23410
Дачных живодеров разыскивают волонтеры в Павлодаре
ПАВЛОДАР. 23 АВГУСТА - Дачных живодеров разыскивают волонтеры в Павлодаре. Они просят остановить насилие над домашними животными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этой ситуации павлодарцы сообщили в социальной сети, пишет Pavlodarnews.kz
 

Просим граждан нашего города откликнуться и предоставить информацию о группе живодеров, которые на дачах, район сада "Южный", калечат и убивают собак и кошек. Просим также откликнуться потерпевших. Издевательства над животными и их уничтожение происходили с особой жестокостью", – обращаются к жителям областного центра волонтеры общественного благотворительного фонда "Добрые руки".

 
Как рассказали зооволонтеры, некоторые павлодарцы выкидывают своих домашних питомцев в дачных массивах. 
 

Была замечена группа подростков на велосипедах, которые, предварительно убедившись, что рядом нет взрослых, забивают животных камнями и палками", - сообщили зооволонтеры. 

 
Сообщить об этих фактах можно по номерам телефонов: +7-777-935-13-06 или +7-747-611-30-37.

Как сообщалось ранее, в Казахстане растет число случаев жестокого обращения с животными. За полгода в стране зарегистрировали 33 случая жестокого обращения с животными - на 6,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года.   

Напомним, Минэкологии планирует ввести наказание до 5 лет лишения свободы за издевательство над животными. Также за жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, предлагается введение штрафа в размере от 2000 до 5000 МРП.    

Факты издевательства над животными в последнее время далеко не редкость. В Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео. В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой. В Акмолинской области неизвестные перетянули собаке шею резинкой, образовалась огромная опухоль. В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых "коробочников", людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить. 19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео. 17 июля в Актобе из окна выбросили собаку. Маленький песик выжил, но не может встать на лапы. В Алматинской области зоозащитники обнаружили "концлагерь" для собак.
 

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