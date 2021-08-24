ПАВЛОДАР. 23 АВГУСТА - Дачных живодеров разыскивают волонтеры в Павлодаре. Они просят остановить насилие над домашними животными, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этой ситуации павлодарцы сообщили в социальной сети, пишет Pavlodarnews.kz

Просим граждан нашего города откликнуться и предоставить информацию о группе живодеров, которые на дачах, район сада "Южный", калечат и убивают собак и кошек. Просим также откликнуться потерпевших. Издевательства над животными и их уничтожение происходили с особой жестокостью", – обращаются к жителям областного центра волонтеры общественного благотворительного фонда "Добрые руки".

Как рассказали зооволонтеры, некоторые павлодарцы выкидывают своих домашних питомцев в дачных массивах.

Была замечена группа подростков на велосипедах, которые, предварительно убедившись, что рядом нет взрослых, забивают животных камнями и палками", - сообщили зооволонтеры.

Сообщить об этих фактах можно по номерам телефонов: +7-777-935-13-06 или +7-747-611-30-37.





Как сообщалось ранее, в Казахстане растет число случаев жестокого обращения с животными . За полгода в стране зарегистрировали 33 случая жестокого обращения с животными - на 6,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года.









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