Зоозащитники обнаружили "концлагерь" для собак в Алматинской области

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Вероятно, это так называемая "черная" передержка, когда псевдоволонтеры предлагают хозяевам за деньги пристроить питомцев, после чего вывозят их за город и оставляют умирать без еды и воды, сообщает Первый канал "Евразия".
В поселке Али Алматинской области нашли почти 90 брошенных животных. У всех обнаружены различные заболевания, собаки истощены и вынуждены сидеть под палящим солнцем.
Здесь чума, аденовирус, это самый минимум из того перечня, чем они болеют. Здесь нарушения всех санитарных норм, которые только возможны", - сообщила президент общественного фонда Animal Security Наталья Сульжик.
По словам зоозащитников, это дело рук волонтеров "черной" передержки. Они за деньги берут животных на временное содержание или обещают пристроить за определенную сумму.
Активисты также обнаружили на участке закопанные тела собак, погибших от голода и инфекций.
Я здесь уже 1,5 месяца. Собаки были в очень ужасном состоянии, просто умирали, их где-то закапывали, где-то выкидывали", - отметила волонтер Дария Карявцева.
Жительница Алматы Ирина Лепешкина после огласки и информации об этом приюте в соцсетях обнаружила своих питомцев. Она отдала троих щенят женщине, которая обещала пристроить их в добрые руки.
Хозяйка незаконного приюта не появлялась тут давно и разрешения на деятельность у нее нет, говорят зоозащитники.
Страдают от незаконного приюта и местные жители, которые часто становились свидетелями жестокого обращения с животными.
Ко мне приезжают внуки, здесь как будто концлагерь какой-то. Собак била, черенок от лопаты. Как они били собак!" - рассказывает жительница поселка Али Надежда Лобачева.
Сейчас животных лечат зоозащитники, но говорят, что на это нужны немалые средства. Они готовят коллективное заявление в полицию, чтобы привлечь хозяйку и ее сообщников к ответственности. После лечения животных развезут по реальным приютам.
В Казахстане растет число случаев жестокого обращения с животными. За полгода в стране зарегистрировали 33 случая жестокого обращения с животными - на 6,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года.
Напомним, Минэкологии планирует ввести наказание до 5 лет лишения свободы за издевательство над животными. Также за жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, предлагается введение штрафа в размере от 2000 до 5000 МРП.
Факты издевательства над животными в последнее время далеко не редкость. В Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео. В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой. В Акмолинской области неизвестные перетянули собаке шею резинкой, образовалась огромная опухоль. В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых "коробочников", людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить. 19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео. 17 июля в Актобе из окна выбросили собаку. Маленький песик выжил, но не может встать на лапы.
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