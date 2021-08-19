Зоозащитники обнаружили "концлагерь" для собак в Алматинской области

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АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - В Алматинской области зоозащитники обнаружили огромное количество собак, брошенных на произвол судьбы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вероятно, это так называемая "черная" передержка, когда псевдоволонтеры предлагают хозяевам за деньги пристроить питомцев, после чего вывозят их за город и оставляют умирать без еды и воды, сообщает Первый канал "Евразия".

В поселке Али Алматинской области нашли почти 90 брошенных животных. У всех обнаружены различные заболевания, собаки истощены и вынуждены сидеть под палящим солнцем.

Здесь чума, аденовирус, это самый минимум из того перечня, чем они болеют. Здесь нарушения всех санитарных норм, которые только возможны", - сообщила президент общественного фонда Animal Security Наталья Сульжик.

По словам зоозащитников, это дело рук волонтеров "черной" передержки. Они за деньги берут животных на временное содержание или обещают пристроить за определенную сумму.

Активисты также обнаружили на участке закопанные тела собак, погибших от голода и инфекций.

Я здесь уже 1,5 месяца. Собаки были в очень ужасном состоянии, просто умирали, их где-то закапывали, где-то выкидывали", - отметила волонтер Дария Карявцева.

Жительница Алматы Ирина Лепешкина после огласки и информации об этом приюте в соцсетях обнаружила своих питомцев. Она отдала троих щенят женщине, которая обещала пристроить их в добрые руки.

Хозяйка незаконного приюта не появлялась тут давно и разрешения на деятельность у нее нет, говорят зоозащитники.

Страдают от незаконного приюта и местные жители, которые часто становились свидетелями жестокого обращения с животными.

Ко мне приезжают внуки, здесь как будто концлагерь какой-то. Собак била, черенок от лопаты. Как они били собак!" - рассказывает жительница поселка Али Надежда Лобачева.

Сейчас животных лечат зоозащитники, но говорят, что на это нужны немалые средства. Они готовят коллективное заявление в полицию, чтобы привлечь хозяйку и ее сообщников к ответственности. После лечения животных развезут по реальным приютам.





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