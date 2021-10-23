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В Казахстане выросло количество уголовных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными

22.10.2021, 09:51 42688
В Казахстане выросло количество уголовных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными
Фото: РИА Новости
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - За январь - сентябрь 2021 года количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, составило 50 случаев, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Количество правонарушений в сфере незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений выросло на 2,7% - до 153 случаев за девять месяцев, сообщает ranking.kz.
 
Случаев незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных зарегистрировано на 4% больше, чем годом ранее - 183 правонарушения.
 
Количество правонарушений в сфере незаконной охоты, напротив, сократилось на 10% за год, до 72 случаев.
 
Кроме того, с начала года зарегистрировали четыре случая применения насилия (против пяти годом ранее) в отношении государственных инспекторов по охране животного мира, инспекторов специализированных организаций по охране животного мира и егерей.
 
В региональном разрезе наибольшее количество уголовных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, зарегистрировано в Алматинской области - 12 случаев, годовой рост - в два раза. В тройке антилидеров также Нур-Султан (шесть случаев, рост - в три раза за год) и Шымкент (шесть случаев, рост - в шесть раз).
 
Правонарушения, связанные с незаконной охотой, чаще всего регистрировались в той же Алматинской области: 14 случаев - на 16,7% больше, чем годом ранее. Далее идут Кызылординская (10 случаев, рост в два раза) и Северо-Казахстанская (девять случаев, минус 35,7% за год) области.
 
Напомним: в проекте нового закона "Об ответственном обращении с животными", презентация которого состоялась в октябре в Комитете мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, прописаны требования к содержанию животных, разведению и оказанию ветеринарных услуг, а также ответственность за жестокое обращение с животными и т. д.
 
В частности, предусмотрена персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного, включая административную (за жестокое обращение с животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния) и уголовную ответственность (ужесточено наказание за правонарушение, повлекшее гибель животного - штраф со 120 до 200 МРП, при повторном нарушении - 1000 МРП либо лишение свободы до года).
 
 

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МВД предупреждает водителей об ухудшении погоды

22.10.2021, 21:21 95581
МВД предупреждает водителей об ухудшении погоды
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В ближайшие дни на территории республики ожидается похолодание, а также усиление ветра, на дорогах возможна гололедица, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Предупреждение об ухудшении метеоусловий направлено руководителям территориальных подразделений полиции, сообщает Polisia.kz
 
Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает заблаговременно планировать дальние поездки на автотранспорте с учетом погодных условий. Обращать внимание на сообщения службы спасения, при ухудшении погоды ограничить выезд за пределы населенных пунктов, при необходимости пользуясь альтернативным видом транспорта. 
 

С наступлением осеннее-зимнего периода вождение становится более опасным, в это время года важно быть предельно внимательным и осторожным. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге", - напомнили в ведомстве. 

 
Напомним, в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
 
Погода на выходных обещает быть по-осеннему переменчивой: на большую часть территории Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана, которые обусловят постепенное повышение температуры воздуха. При этом на западные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина северного циклона, вызывая понижение температуры воздуха. 
 

Туман и гололед ожидаются в субботу в Казахстане

22.10.2021, 18:07 131869
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Нур-Султане 23 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 17-22 метра в секунду, сообщает "Казгидромет".
 
На юге и востоке Алматинской области ночью и утром ожидается туман.
 
На севере Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В западной части и в горных районах области ожидается ветер юго-западный, 15-20, порывы до 23 метров в секунду.
 
В Атырауской области ночью и утром ожидается туман.
 
На территории Актюбинской области в субботу ожидается юго-западный ветер, на востоке области - порывы ветра 15-20 метров в секунду.
 
В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, на севере, востоке 23-28 метров в секунду, порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду и более. Ночью на севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. 

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, южный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
На территории Павлодарской области сохраняется ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, днем на западе области порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.

На севере Кызылординской области ожидается туман.
 

Аферисты пытались заработать на трагедии в Атырау

22.10.2021, 17:45 140536
АТЫРАУ. 22 ОКТЯБРЯ - В Сети сбор средств для похорон девочки, упавшей с шестого этажа в Атырау, открыли аферисты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

21 октября в управление полиции города Атырау обратилась 43-летняя гражданка с заявлением о распространении в социальных сетях недостоверной информации о том, что неизвестный собирал средства на похороны дочери, которая погибла в результате падения из окна", - сообщает Polisia.kz.

 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество) Уголовного кодекса РК. Ведется розыск подозреваемого.
 
 

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