В Казахстане выросло количество уголовных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными

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НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - За январь - сентябрь 2021 года количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, составило 50 случаев, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Количество правонарушений в сфере незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений выросло на 2,7% - до 153 случаев за девять месяцев, сообщает ranking.kz.

Случаев незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных зарегистрировано на 4% больше, чем годом ранее - 183 правонарушения.

Количество правонарушений в сфере незаконной охоты, напротив, сократилось на 10% за год, до 72 случаев.

Кроме того, с начала года зарегистрировали четыре случая применения насилия (против пяти годом ранее) в отношении государственных инспекторов по охране животного мира, инспекторов специализированных организаций по охране животного мира и егерей.

В региональном разрезе наибольшее количество уголовных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, зарегистрировано в Алматинской области - 12 случаев, годовой рост - в два раза. В тройке антилидеров также Нур-Султан (шесть случаев, рост - в три раза за год) и Шымкент (шесть случаев, рост - в шесть раз).

Правонарушения, связанные с незаконной охотой, чаще всего регистрировались в той же Алматинской области: 14 случаев - на 16,7% больше, чем годом ранее. Далее идут Кызылординская (10 случаев, рост в два раза) и Северо-Казахстанская (девять случаев, минус 35,7% за год) области.

Напомним: в проекте нового закона "Об ответственном обращении с животными", презентация которого состоялась в октябре в Комитете мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, прописаны требования к содержанию животных, разведению и оказанию ветеринарных услуг, а также ответственность за жестокое обращение с животными и т. д.

В частности, предусмотрена персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного, включая административную (за жестокое обращение с животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния) и уголовную ответственность (ужесточено наказание за правонарушение, повлекшее гибель животного - штраф со 120 до 200 МРП, при повторном нарушении - 1000 МРП либо лишение свободы до года).